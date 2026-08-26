Agresivní a bezohledná jízda, řekla policie o Turkově nehodě

Na mapě nehod je uvedeno, že šlo o „bezohlednou, agresivní a neohleduplnou jízdu“. Není jasné, ke kterému z dvou aktérů nehody se tvrzení vztahuje.
Nehoda se stala v pondělí 13. července na křižovatce u náměstí I. P. Pavlova v Praze. Poslanec Filip Turek se tam v osobním vozu Mercedes třídy G střetl s nemocničním autem na převoz krve Nemocnice Na Homolce. Menší auto jelo se zapnutými výstražnými majáky a po nárazu se převrátilo, přičemž řidič utrpěl zranění. Turkovi se nic nestalo.
Policie upozornila, že údaj, který je v mapě uveden, není rozhodující a nelze na základě něj spekulovat o skutečné příčině nehody. „Tento údaj se přepisuje do mapy dopravních nehod automaticky v den, kdy se nehoda stane. Tento údaj tedy nereflektuje následná zjištění v podobě prověřování/vyšetřování. Až po provedení všech úkonů bývá známa skutečná příčina dopravní nehody,“ uvedl policejní mluvčí Jan Daněk.
Nehoda Filipa Turka
Turek: Řidiči sanitky jsem zachránil život
Expert: Chybovat mohli oba řidiči
Macinka: Turek se zachoval dospěle, nikdy se ho nevzdám
Prezident: Není to poprvé, co Turek porušil pravidla
Policie: Jak to bylo s označením pruhu
Místo nehody: Nová úprava a video, jak se tam jezdí
Turkův advokát: Nechci vytvářet tlak na policii
Turkův advokát Tomáš Maxa, který se specializuje na dopravní právo, pro iDNES.cz uvedl, že o posunu v případu nemá informace. „Vůbec o ničem nevím. Nebyl jsem kontaktován ze strany policie,“ sdělil.
Turek pro iDNES.cz uvedl, že se k nehodě vyjádří, až bude uzavřeno vyšetřování.
Policie na začátku srpna sdělila, že v souvislosti s nehodou zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti. Policejní mluvčí Eva Kropáčová doplnila, že v případě prokázání viny hrozí pachateli, v tomto případě Turkovi, až rok odnětí svobody.
Turek už dříve avizoval, že v případě vyšetřování policií by poslaneckou imunitu nevyužil a vydání k trestnímu stíhání by nebránil. Krátce po nehodě uvolnil svou funkci vládního zmocněnce pro Green Deal, dokud se věc nevyšetří.
Může být vyslovena spoluvina, míní expert
Podle dopravního experta Romana Budského je v současné chvíli podstatné, že policie neuvedla, kdo byl daným agresorem. Agresivní i bezohledná jízda se podle jeho slov může týkat obou řidičů. Zdůraznil, že věc ještě není uzavřená.
„Může ale být vyslovena spoluvina. Jeden jel s tím, že nerespektoval výstražné signály. Druhý jel s tím, že nejel dostatečně bezpečně. Sice blikal, ale ne dostatečně bezpečně a došlo k dopravní nehodě. Čili dalo by se říci, že ta příčina – řekněme razantní jízda, byla jasná od samého začátku,“ podotkl Budský.
Domnívá se, že zavinění bylo na obou stranách. „V jaké míře, tak to už je otázka vyšetřování. V podstatě říkám, že agresivní a bezohledná jízda, je asi to klíčové. Za tím se bude skrývat konkrétní porušení pravidel silničního provozu – jeden nerespektoval výstražné signály, druhý ačkoliv měl majáky, tak není zproštěn povinnosti dbát potřebné bezpečnosti, což se také nestalo,“ doplnil dopravní expert.
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14. července 2026
„Určitě se budou dělat nějaké posudky. Jedna i druhá strana, podle toho, jak se bude vyšetřování vyvíjet, kam bude směřovat ohledně hlavní viny. Budou chtít svoje soudní znalce. Bude se posuzovat situace v místě dopravní nehody, vlastně v okamžiku, kdy k dopravní nehodě došlo – třeba dopravní značení,“ popsal dále Budský.
Podle něj se například bude posuzovat to, na kolik mohl Turek slyšet nebo se dovtípit toho, že přijíždí vozidlo s právem přednostní jízdy. „Bude se vycházet z toho, nakolik bezpečně se choval řidič, který jel na majáky,“ podotkl Budský.
Řidič nemocničního vozu utrpěl zranění a škoda zatím byla odhadnuta na 340 tisíc korun. „Bude se tam tedy hrát i o ublížení na zdraví z nedbalosti. Je tam vysoká škoda. Bude to zřejmě trestný čin. Teď je otázka, zda se bude hovořit o možném odnětí svobody, byť podmínečném, což by pro oba byla zásadní životní komplikace,“ uvedl expert, který poukázal také na to, že Turek se pravidelně chlubí tím, že si z pravidel moc hlavu nedělá.
„Vyšetřování bude trvat minimálně v řádu měsíců. Má to dost vážné následky,“ dodal.
Místo nehody u I. P. Pavlova procházelo v době nehody rekonstrukcí s uzavřenými levými jízdními pruhy, přičemž původně odbočovací pruh byl dočasně upraven. Jedno z videí Turka zachytilo, jak před vjetím do křižovatky jede odbočovacím pruhem. Poté vjíždí do křižovatky, kde se střetává se sanitním vozem.
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17. července 2026