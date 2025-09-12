Další tragická nehoda na Trutnovsku. Nákladní auto srazilo dítě, střet nepřežilo

  9:07aktualizováno  9:07
Tragická dopravní nehoda se stala ve čtvrtek v podvečer na Trutnovsku. Nákladní auto se tam střetlo s dítětem, které nepřežilo. Podle policie bylo mladší patnácti let.
ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Nehoda se stala kolem 17:00 ve čtvrtek v obci, která leží mezi Trutnovem a Vrchlabím. Vyjížděli tam i hasiči a zasahoval vrtulník záchranné služby.

„Při dopravní nehodě zde došlo ke střetu nákladního vozidla s osobou mladší 15 let, která na místě utrpěla zranění neslučitelná se životem. S ohledem na věk poškozené osoby a rodinu nebudeme poskytovat bližší informace,“ sdělila mluvčí trutnovské policie Andrea Muzikantová.

Jde o druhou tragickou nehodu na Trutnovsku v tomto týdnu. V úterý zemřeli při srážce dvou aut u Dvora Králové nad Labem čtyři lidé a pátý člověk utrpěl vážné poranění. Policie uvedla, že nikdo z pěti cestujících nebyl připoután bezpečnostními pásy.

