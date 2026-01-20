D1 ve směru na Brno uzavřela nehoda kamionu a dodávky, její řidič zemřel

  6:47aktualizováno  7:36
Dopravu na dálnici D1 v noci zkomplikovala nehoda kamionu a dodávky. Nedaleko odpočívadla Devět Křížů ve směru na Brno se tato dvě vozidla střetla, řidič dodávky při nehodě zemřel, druhý z řidičů skončil v nemocnici. Dálnice je v místě nehody průjezdná levým pruhem.
Tragická nehoda dodávky a kamionu, která zablokovala dálnici D1. (20. ledna 2026) | foto: Policie ČR

Nehoda se stala krátce po třetí hodině ranní zhruba na 165. kilometru. „Řidič dodávky utrpěl vážná zranění, kterým podlehl. Zranění utrpěl i řidič nákladní soupravy, který byl převezen do nemocnice,“ uvedla mluvčí policie pro kraj Vysočina Michaela Lébrová.

Podle Národního dopravního informačního centra blokovala nehoda všechny pruhy po dobu přibližně čtyř hodin. Kolem sedmé hodiny ranní policisté informovali, že se jim povedlo dálnici zprůjezdnit levým pruhem.

Policisté odkláněli osobní vozidla na 162. km u sjezdu na Velkou Bíteš, nájezd zpátky na dálnici D1 byl možný od 168 km. Nákladní vozidla zůstala na dálnici a čekala na její zprůjezdnění.

