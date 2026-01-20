Nehoda se stala krátce po třetí hodině ranní zhruba na 165. kilometru. „Řidič dodávky utrpěl vážná zranění, kterým podlehl. Zranění utrpěl i řidič nákladní soupravy, který byl převezen do nemocnice,“ uvedla mluvčí policie pro kraj Vysočina Michaela Lébrová.
Podle Národního dopravního informačního centra blokovala nehoda všechny pruhy po dobu přibližně čtyř hodin. Kolem sedmé hodiny ranní policisté informovali, že se jim povedlo dálnici zprůjezdnit levým pruhem.
Policisté odkláněli osobní vozidla na 162. km u sjezdu na Velkou Bíteš, nájezd zpátky na dálnici D1 byl možný od 168 km. Nákladní vozidla zůstala na dálnici a čekala na její zprůjezdnění.