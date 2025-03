Při nehodě v Ostravě se zranilo pět mladých lidí. Vůz narazil do sloupu vedení

13:04

Pět lidí ve věku od 17 do 20 let se zranilo při noční nehodě osobního automobilu v Ostravě, který narazil do sloupu elektrického vedení. Z auta hasiči vyprostili tři zaklíněné lidi. Dva zranění byli v přímém ohrožení života. Novinářům to v sobotu sdělili mluvčí záchranných složek.