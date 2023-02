Klikaté čáry v historickém centru pobouřily Pražany. Radnice je hájí

Velmi úzká Týnská ulička se nachází poblíž Staroměstského náměstí, vede i kolem Týnského chrámu. V její nejužší části se náhle objevily bílé klikaté dopravní čáry, které mají upozorňovat na zvýšené nebezpečí.

„Právě v tomto místě, kde mají řidiči tendenci držet se ne uprostřed komunikace, ale při vnitřní straně oblouku, je za mírným nárožím vstup/výstup z domu. Lidé žijící v tomto domě se na státní správu opakovaně obraceli s prosbou o pomoc. Cítili se zde často ohroženi,“ vysvětloval serveru iDNES.cz mluvčí Prahy 1 Petr Bidlo.

Podle radnice byl požadavek obyvatelů na zvýšení bezpečnosti vyhodnocen jako oprávněný. „Instalovat v tomto úzkém místě například antiparkovací sloupky či jiné fyzické zábrany však nebylo možné,“ sdělil Bidlo.

Proto městská část zvolila jiné řešení. „Bylo přistoupeno k využití vodorovného dopravního značení jako psychologického prvku navádějícího podvědomě řidiče do středu komunikace, aby byla zajištěna větší bezpečnost obyvatel přilehlého domu,“ uvedl mluvčí.

Reakce na sociálních sítích však ukazují, že u místních obyvatel nový „psychologický“ prvek vyvolává spíše rozčilení.

„Je to krásná ukázka toho, že úzké uličky Prahy nebyly stavěné na současné SUV a další široká auta. Je potřeba tam zakázat vjezd autům a pak nebude potřeba řešit takovéto kraviny a estetické hnusy. Děkuju,“ napsal na Facebook Adam B.

„Teď jsem na to cestou do pekárny koukal a nevěřícně kroutil hlavou. Tam musí někde sedět nějaký zneuznaný konceptuální umělec, u Prašné brány to volské oko a tady u Staroměstského náměstí tlama aligátora. To místo je úzké, ale co tu žiji, tak tam k žádné nehodě nedošlo,“ okomentoval Tomáš V.

Patří podobné dopravní značení do historického centra města? ANO 326 NE 4684

Některé dveře domů skutečně vedou přesně do prostoru, kde už běžně jezdí auta. Obyvatelům zbývá jen symbolický kousek obrubníku. Když se otevřou dveře od domu, onen kousek dokonce přesahují.

„V rámci bezpečnosti by tam měla mít povolen vjezd maximálně auta rezidentů,“ navrhuje na Facebooku řešení Marek B.

„Praha 1 nezklame“

Novinku neschvaluje ani sama starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská (TOP 09). „Považuji to za velmi nehezké. Pro mě to byla dnes ráno (ve čtvrtek, pozn. red.) novinka. Je to ale věc odboru dopravy Prahy 1, který s námi tyto záležitosti není povinen konzultovat,“ řekla pro server TN.cz.

Na Twitteru se proti novému značení vymezili i starosta Prahy 7 Jan Čižinský (Praha Sobě) a bývalý pražský primátor Zdeněk Hřib. Ten uvedl, že mu radní pro dopravu Prahy 1 Vojtěch Ryvola (ODS) slíbil rychlou nápravu.

Zdeněk Hřib @ZdenekHrib @jancizinsky Tohle obludné dopravní značení do centra nepatří!

Obratem jsem proto kontaktoval radního pro dopravu na Praze 1 Vojtěcha Ryvolu, který mi slíbil rychlou nápravu. Opatření je ještě dozvukem minulého vedení Prahy 1, kvůli kterému máme neméně ostudný kruháč před Prašnou bránou. oblíbit odpovědět

Připomněl také kruhový objezd před Prašnou bránou, který rovněž způsobil mezi obyvateli Prahy velký poprask. Mnohým připadal ošklivý, vadil jim i průjezd samotnou branou.

„Mně se líbí, jak se nic nemění. Od čáry pro zákaz cyklistů přes kruháč až sem, Praha 1 nezklame,“ vyjádřil se další nespokojený obyvatel Jakub V.

Klub pro starou Prahu, který se jako občanské sdružení věnuje ochraně památek v Praze, nad značením krčí rameny. „Podobné dočasné a lehce odstranitelné prvky nesledujeme,“ zdůvodnila místopředsedkyně sdružení Kateřina Bečková.