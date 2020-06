Dopustila jsem se hrubé chyby, kaje se radní Lipovská. Svezla se v hradním autě prezidentova mluvčího Ovčáčka

Praha Ekonomka a nová radní ČT Hana Lipovská byla přistižena, jak před hradními branami nasedá do superbu prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka. Teď se za svou chybu omlouvá.

„Hned po svém zvolení jsem řekla: ‚Když udělám chybu, opravte mě‘. Včera jsem se dopustila hrubé chyby,“ začíná svůj omluvný post na sociálních sítích Lipovská. Fotografii, která se začala šířit na Twitteru, a z níž je patrné, že do Ovčáčkova hradního superbu nasedají oba společně, pořídil politolog a analytik České televize Kamil Švec.

Že Lipovská udělala chybu, si prý uvědomila, když fotografii spatřila. „Využila jsem totiž služeb automobilu organizace placené daňovými poplatníky ze státního rozpočtu. Ta chyba mě mrzí o to více, že jsem si jako členka Rady České televize měla uvědomit střet zájmů, do kterého jsem se v ten moment dostala, a do automobilu, který je financován ze státního rozpočtu, nikoli soukromý, vůbec nenastoupit,“ zpytuje Lipovská svědomí v omluvném vyjádření. Uvedla, že v tuto chvíli řeší, jakým způsobem cestu uhradí.



Kamil Svec @SvecKamil Dnes jsem po dlouhé době procházel Pražským hradem. Turistů málo, tak jsem fotil balkon, ze něhož zdravil Havel. A tu mi do záběru skočil pan mluvčí se slečnou, která na něj čekala. Byla mi povědomá a myslím, že už jsme je spolu viděl. Odjeli pryč a já mohl vyfotit balkon. https://t.co/meVqXahQPK oblíbit odpovědět

Ekonomka Hana Lipovská, kterou na post radní ČT nominovala Česká biskupská konference, často zdůrazňuje, že nejdůležitější je nezávislost. Tu chce v radě ČT hájit za každou cenu. Důvěryhodnost jejích slov nicméně přinejmenším problematizuje fakt, že přistižena ve společnosti Zemanova mluvčího Ovčáčka nebyla Lipovská poprvé. Před pár týdny sociální sítě žily videem, v němž na Lipovskou s hradním mluvčím kousek od jeho bytu narazila redaktorka pořadu 168 hodin.



„Rozhodně ale nepovažuji za chybu, že se setkávám s lidmi, včetně Jiřího Ovčáčka. Jsem přesvědčená, že ve svobodné, demokratické společnosti se může člověk setkávat s kýmkoli. A v tom budu pokračovat,“ zakončila své středeční vyjádření Lipovská.