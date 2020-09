Vyšetřování ekologické katastrofy na Bečvě nabralo překvapivý směr. Stopy údajně vedou až do Rožnova

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM Policie v souvislosti s únikem prudce jedovatých kyanidů prohledávala bývalý areál Tesly v Rožnově pod Radhoštěm. Místo se přitom nachází 16 kilometrů od místa, kde se jed do řeky Bečvy dostal. Pro server iRozhlas.cz to potvrdil šéf společnosti Energoaqua, která se mimo jiné věnuje i čištění kyanidových vod, Oldřich Havelka.

Havelka sice informaci o tom, že policie bývalý areál Tesly v souvislosti s masovým úhynem ryb v řece Bečvě prohledávala potvrdil, jedním dechem ale odmítl, že by společnost Energoaqua únik kyanidu způsobila. „Zatím jsme se nedostali k jakékoli indicii, která by směřovala k tomu, že by to šlo z naší firmy,“ řekl pro server iRozhlas.cz s tím, že se nemůže zaručit, že kyanid neunikl od některého z jejich dodavatelů, kteří sídlí ve stejném areálu.

„Policie hledá technologie a pátrá po tom, jestli kyanid uniknul, nebo ne,“ uvedl Havelka. „Jedná se o to, že technologie zpracování odpadních vod je docela hodně složitá. Nezpracovávají se tam jenom kyanidové odpadní vody. Ty se ale v poslední době nezpracovávaly. Vysvětlují si a probírají celkovou technologii,“ dodal pro iRozhlas.cz.

Na možnost, že by kyanid mohl uniknout do Bečvy až z dalekého Rožnova upozornil už v úterý místopředseda Strany Zelených a zastupitel Vsetína Michal Berg. „Podle mých informací se jedná o starou kanalizaci, která odvádí odpad až z areálu bývalé Tesly Rožnov. Adekvátní trest ale nečekejte: zákon na vyčíslení ekologické újmy ani 30 let po revoluci nemáme,“ napsal na Twitteru, aniž by svůj zdroj pojmenoval. Až doposud se přitom vyšetřovatelé zaměřovali především na podniky ve Valašském Meziříčí.



Policie informaci, že by v areálu zasahovala, pro server iRozhlas.cz nepotvrdila, ani nevyvrátila. „Čekáme na výsledky rozboru a v tuto chvíli to nebudeme komentovat,“ uvedl ve středu mluvčí zlínské policie Petr Jaroš. „Nadále pátráme po své linii, ale klíčové jsou pro nás znalecké posudky,“ dodal.

Zdroj, ze kterého se kyanidy do řeky dostaly, zatím ani po deseti dnech od prvních projevů není znám. Ministr životního prostředí Richard Brabec (za ANO) přitom minulý pátek uvedl, že najít viníka bude otázkou hodin.

„Ekologické katastrofě, kterou otrava kyanidy v řece Bečvě bezpochyby je, se velmi intenzivně věnuje ČIŽP (Česká inspekce životního prostředí), se kterou jsem v každodenním kontaktu. Ve spolupráci s Policií ČR nyní pátráme po původci znečištění. Věřím, že kriminalisté viníka během krátké doby odhalí a ten bude exemplárně potrestán,“ řekl v pátek ministr Brabec.

Z Bečvy odvezli rybáři do úterý do kafilerie více než 40 tun otrávených ryb. Odklízení už skončilo, informoval Pavel Kocián z Českého rybářského svazu. Odborníci se nyní zaměřují na to, jak mají vrátit zpět do řeky život. Znečištění zaznamenali rybáři v Bečvě v úseku od Choryně na Vsetínsku po Přerov. Podle Povodí Moravy koncentrace látky klesla natolik, že již nepředstavuje riziko. Přerov proto v úterý zrušil doporučení týkající se odběru vody z řeky a dalšího jejího obecného užívání.



Jisté zatím podle vyšetřovatelů je jen to, že se kyanid do vody dostal z vyústění kanálu v Juřince, místní části Valašského Meziříčí na Vsetínsku. Na svém twitteru to v úterý uvedla policie. Už v sobotu policisté uvedli, že na kanál je napojeno mnoho společností.