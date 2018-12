Dostál z ODS rezignoval na post radního Přerova kvůli obžalobě ze sexuálního nátlaku na zaměstnankyni

PŘEROV Přerovský radní Marek Dostál z ODS ve čtvrtek rezignoval na funkci radního. Důvodem je obžaloba ze sexuálního nátlaku. Dostál vinu odmítl, chce očistit své jméno. Jeho rozhodnutí podpořili i přerovští občanští demokraté. Náměstek primátora a krajský šéf strany Michal Zácha uvedl, že rada bude doplněna o nového radního z ODS na pondělním zastupitelstvu. V úvahu připadá zastupitel Tomáš Kocourek nebo Jaroslav Hýzl. Zástupci ODS to ve čtvrtek oznámili novinářům.

„Chci v následujících měsících pracovat na svém očištění, proto jsem se rozhodl rezignovat na post radního, nechci tím dávat záminku k útokům na samosprávu. Rozhodl jsem se rezignovat tak, aby na pondělním zastupitelstvu mohla být rada doplněna o jedenáctého člena. Až do vyřešení případu budu řadovým zastupitelem, zůstávám členem ODS a budu podporovat tuto koalici,“ řekl ve čtvrtek novinářům Dostál.



Trestní oznámení na Dostála podala jeho bývalá zaměstnankyně. Podle obžaloby ji Dostál z pozice zaměstnavatele ve dvou případech přiměl k orálnímu sexuálnímu styku, využil přitom podle obžaloby její tíživé finanční situace a závislosti na příjmu.

„Necítím žádnou vinu v této kauze. Byla to bývalá zaměstnankyně. Je to akt pomsty, který má zakrýt její zpronevěru. Musím čelit tomuto obvinění, není to jednoduché, dotýká se to také mé rodiny,“ doplnil Dostál.

Kocourek a Hýzl jako dva možní zastupitelé

Podle Záchy o problému jednali členové vnitrostranicky a v klubu zastupitelů. „Marek Dostál dlouhodobě pracuje v zastupitelstvu, nyní pokračuje v druhém volebním období. Ta obžaloba výrazně mění situaci. ODS ctí presumpci neviny, až soud rozhodne o vině či nevině. Považujeme však za vhodné, aby kolega zvážil své působení v roli radního,“ uvedl náměstek primátora. Další kroky se podle něj odehrají na pondělním zastupitelstvu. „Navrhneme nového člena rady, zůstávají další dva možní zastupitelé - Kocourek nebo Hýzl. Jméno nového radního oznámíme na zastupitelstvu,“ dodal Zácha.

Obvinění ze sexuálního nátlaku nastolila 19. listopadu na zastupitelstvu opoziční zastupitelka za Společně pro Přerov Helena Netopilová. Kromě toho uvedla, že radní byl účastníkem nehody, při které srazil chodce na přechodu a údajně se přestal hlásit k finančnímu plnění. „Funkci zastupitele by měl zastávat člověk, o kterém nejsou žádné pochybnosti a který nemá na krku žádné obvinění,“ uvedla tehdy Netopilová.

Dostál nehodu starou tři nebo čtyři roky potvrdil a vinu vzal za svou. K novému obvinění uvedl, že sahá k jeho podnikání a sporům z dřívějška.

„Je tady psychicky nemocný člověk, který u mě dělal a okradl mě. Aby zakryl tyto nekalosti, vymyslel si tuto historku. Nyní to řeší policie, necháme to na nich. Je to člověk, který se jeví jako nedůvěryhodný, několikrát například mění výpovědi,“ uvedl tehdy na zastupitelstvu Dostál.

Koalici v Přerově tvoří hnutí ANO, ODS a lidovci spolu s TOP 09. V pětatřicetičlenném zastupitelstvu má těsnou většinu 18 křesel.