Zájem o sociální byty je slabý. Do roka se jich postaví jen polovina

Ministerstvo pro místní rozvoj plánovalo z evropských dotací na sociální bydlení do konce roku 2023 vybudovat 5 tisíc sociálních bytů. Ve skutečnosti jich do té doby vznikne nejvýše 2 212, což není ani polovina. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. Podle něj byl důvodem hlavně malý zájem žadatelů. Nový ministr Ivan Baroš chce současný stav podle ministerstva změnit.