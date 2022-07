Pryč s plynovým kotlem. Ministerstvo vyjednává o příspěvku na zelené teplo

Ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (KDU-ČSL) ve čtvrtek novinářům ve Sněmovně řekla, že by bylo vhodné vyměnit plynové kotle za jiné, obnovitelné zdroje. Ministerstvo podle ní eviduje množství dotazů právě na dotace na výměnu plynových kotlů za jiný zdroj. „V současné době neumožňujeme výměnu starých plynových kotlů za jiná alternativní paliva, jsme ale připraveni vyjednat ten program s Evropskou komisí,“ uvedla Hubáčková. Šance na úspěch jsou podle ní velké, prostředky by mohly být již na příští rok. O jak velké peníze by šlo, zatím ale není jasné.

Podle Hubáčkové by se mohly dotace začít poskytovat nejprve u dosluhujících kotlů. „U domácností, kde plynovým kotlům dochází životnost, by pro nás bylo velmi vhodné, aby se přeorientovaly na obnovitelné zdroje,“ uvedla Hubáčková. Podle ministra zemědělství Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL) se v ČR ročně spotřebuje asi deset miliard metrů krychlových plynu.

Podle Hubáčkové je zásadní, že poslanci Evropského parlamentu podpořili dočasné zařazení jádra a plynu mezi zelené investice a odmítli námitku proti takzvané taxonomii prosazovanou zvláště levicovými frakcemi. Pomůže to podle ní v dekarbonizaci, která je zásadní.