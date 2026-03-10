Při výcviku v Doupově zemřel voják, podle policie může jít o sebevraždu

O případu informoval server Aktuálně.cz, kterému informaci potvrdil mluvčí generálního štábu Vladimír Holas.
„V odpoledních hodinách došlo během střeleckého výcviku ve Vojenském výcvikovém prostoru Hradiště k úmrtí vojáka z povolání. Objasňování příčin události je v gesci kriminální služby Vojenské policie,“ sdělil serveru Holas.
Mluvčí kriminální služby Vojenské policie Nikola Rimkevič Hájková nechtěla být podle serveru vzhledem k počáteční fázi prověřování příliš konkrétní, nicméně naznačila, že voják si smrt způsobil sám. „Prvotní informace naznačují, že se jednalo o sebevraždu,“ cituje ji Aktuálně.cz.
Žatecký 41. mechanizovaný prapor před cvičením na svém facebookovém profilu napsal, že posádku čekají bojové střelby čet a také odborně-taktické cvičení roty logistiky, které prověří připravenost vojáků i techniky v reálných podmínkách výcviku.
Podobný případ se podle serveru stal v srpnu 2012, vojáci tehdy našli mrtvého kolegu na střelnici ve výcvikovém prostoru Libavá. Vyšetřování Vojenské policie poté ukázalo, že smrt osmatřicetiletého četaře ze 71. mechanizovaného praporu z Hranic na Moravě nikdo nezavinil a že to byla sebevražda.