U soudu s Dozimetrem pokračuje výpověď klíčového svědka Dovhomilji

Právě on a Dovhomilja uzavřeli na konci dubna se státním zástupcem Adamem Borgulou dohodu o vině a trestu. Dovhomilja tak musel zaplatit dva miliony korun, Nemrah tři. Původně přitom oběma hrozily vysoké tresty vězení. Nyní se tak u soudu schází už jen jako svědci v celém případu.
Podle Dovhomilji neexistovalo žádné časové omezení, po jakou dobu by měla organizovaná skupina kolem Michala Redla fungovat, ani nebylo explicitně zakázáno informovat někoho dalšího o činnosti této skupiny. „Já jsem do uskupení vstoupil, abych získal IT zakázky,“ zopakoval Dovhomilja. Každý člen skupiny měl podle svědka své vlastní motivace.
Naproti tomu Dovhomilja mluvil v pondělí i v úterý dlouhé hodiny. Popisoval například své zkušenosti z bytů, kanceláří a aut, kde docházelo k porcování peněz pro skupinu kolem Michala Redla. U soudu uvedl, že byť byl u rozdělování peněz, neví, zda se dostaly například až k Petru Hlubučkovi (dříve STAN), bývalému náměstkovi na pražském magistrátu.
Soudce Kriebel v úterý také přehrával důkazy ve formě odposlechů a nahrávek z Redlova pražského bytu. Na jednom z videí je slyšet, jak jeden z obžalovaných Martin Vejsada říká Dovhomiljovi a Redlovi, že „zaklekne“ na firmu České teplo, která měla uzavřený vysoký počet kontraktů s Dopravním podnikem hlavního města Prahy (DPP).