Úraz nebo nemoc nejsou nikdy nic příjemného, když ale člověka potkají mimo jeho bydliště, přichází spolu s obavou o zdraví i zdlouhavé zjišťování, na jakého lékaře se vlastně lze obrátit. Zatímco u akutních stavů, jako jsou úrazy, záchvaty či život ohrožující stavy, je na místě zavolat záchrannou službu, u těch méně závažných případů lidé mnohdy váhají: Mohu k jinému lékaři? Budu muset platit za ošetření? Může mi předepsat léky?
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Kdy mohu jít k jinému lékaři?
Každý člověk může být registrován jen u jednoho praktického lékaře. V akutním případě se ale může obrátit i na jiného praktika – například tehdy, když během dovolené mimo bydliště onemocní. Ne vždy ale bude tuto péči hradit pojišťovna. Záleží na tom, zda má vybraný praktik smlouvu s pojišťovnou pacienta. „Je-li takový lékař smluvním partnerem zdravotní pojišťovny pacienta, bude poskytnutá zdravotní péče hrazena z veřejného zdravotního pojištění i v případě, že u něj pacient není registrován. Lékař vykáže toto jednorázové ošetření zdravotní pojišťovně jako péči poskytnutou neregistrovanému pacientovi,“ vysvětluje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Viktorie Plívová.
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Musím vždy na pohotovost?
Lidé se mnohdy domnívají, že když onemocní nebo mají úraz při pobytu mimo dosah svého registrujícího lékaře, musejí se obrátit na pohotovostní službu. To ale není pravda. Mohou jít i k místnímu praktickému lékaři, pokud tedy jde o zdravotní problém, který spadá do jeho kompetence.
Co když lékař nemá smlouvu s mojí pojišťovnou?
Pokud se člověk vydá k praktickému lékaři, který smlouvu s jeho pojišťovnou nemá, běžnou péči si musí uhradit ze svého. Je zde ale jedna výjimka. Jde-li o neodkladnou zdravotní péči, doktor mu ji musí poskytnout bez ohledu na to, zda má nebo nemá smlouvu s danou pojišťovnou.
K tomu je třeba říct, že zákon rozlišuje skutečně neodkladnou péči a akutní péči. Hrazená v každém případě je pouze ta neodkladná a podle zákona do ní patří:
- stavy ohrožení života nebo vážného ohrožení zdraví,
- intenzivní či náhle vzniklá bolest,
- náhlé změny chování, kdy člověk ohrožuje sám sebe nebo okolí.
Naopak například bolest v krku nemusí vyžadovat neodkladnou péči. Za ošetření si proto může lékař, který nemá smlouvu s pojišťovnou pacienta, účtovat platbu. Při návštěvě pohotovosti je zase nutné počítat s regulačním poplatkem 90 korun, který se ale neplatí vždy. Pokud lékař rozhodne o hospitalizaci, poplatek se nehradí.
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Potřebuji pravidelné léky. Kam se obrátit?
Lidé, kteří berou pravidelně léky na chronické onemocnění, by si dostatečnou zásobu měli vždy brát s sebou. Co když je ale pobyt na chalupě dlouhý a prášky dojdou? Léky na tlak nebo na srdce se jiný lékař může zdráhat předepsat, zejména proto, že nezná kompletní anamnézu. Pojišťovny doporučují využít v takovém případě eRecept, který vystaví registrující lékař na dálku.
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„V případě, že pojištěnec tráví část roku v jiném regionu, je třeba si pravidelné kontroly domluvit tak, aby je mohl absolvovat u registrujícího lékaře,“ doporučuje Plívová.
Úrazy a nemoci u dětí
U dětí to funguje podobně jako u dospělých. Pro potřebnou zdravotní péči se rodiče mohou obracet i na jiného praktického lékaře pro děti a dorost, než u kterého mají dítě registrované. Pokud má smlouvu s pojišťovnou dítěte, je péče hrazená, pokud ne, platí se pouze v případě, že jde o neodkladnou péči. U dětí může být závažný problém i to, co by u jinak zdravého dospělého vypadalo jako vcelku běžné onemocnění.
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„Neodkladnou péči může vyžadovat i zdánlivě méně závažný problém, například angína s vysokými horečkami, která by bez léčby mohla vést k vážným zdravotním komplikacím,“ doplňuje mluvčí VZP.
Musím se přeregistrovat?
Lidé si někdy myslí, že pro návštěvu jiného praktického lékaře nebo pediatra se k němu musejí rovnou přeregistrovat. Není to tak. Dostat se k hrazené neodkladné péči lze si bez toho, aby se člověk „upisoval“ jinému lékaři. Změnu lze sice provést každé tři měsíce, v praxi ale nemá smysl měnit lékaře kvůli dovolené.