Veronika Klímová se s rodinou chystala vyjet na dovolenou do Chorvatska. Země ale na poslední chvíli zpřísnila pravidla: počínaje pátkem se cestovatelé na chorvatských hranicích budou muset prokázat covidovými pasy, jimiž doloží prodělané očkování, negativní testy nebo protilátky po vyléčení z koronaviru.

„Velmi mě to zklamalo a od cesty odradilo. V případě, že to nezruší, pojedeme tento rok po Česku nebo do Bulharska či Albánie, kde nepotřebujeme testy ani formuláře,“ řekla webu Lidovky.cz Klímová, která do Chorvatska jezdí každoročně.