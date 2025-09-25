„Nikdy jsem se vědomě neúčastnil žádné trestné činnosti. Nikdy jsme si nerozdělovali žádné úkoly s lidmi, kteří jsou uvedeni v obžalobě,“ řekl rázně Hlubuček před soudem. „Ano, informace byly důležité ze všech stran,“ připustil. „Bylo nás málo,“ odůvodnil to. „V žádném případě jsem nedělal byznys a nezosnoval jsem žádný plán,“ pokračoval dále. Popřel také, že by někdy byl u rozdělování financí.
„Zjistil jsem, že Michal Redl má za partnerku dceru mého dlouholetého známého, i proto jsme se často společensky setkávali,“ obhajoval své napojení na údajnou hlavu skupiny. Do konspiračního bytu v Dlážděné ulici měl minimálně jednou zajít, když měl oslavit narození Redlovy dcery.
Odmítl také větší známost s Pavlem Kosem, který v předešlých dnech soudu přiznal vinu. „Já se s panem Kosem vídal dvakrát, třikrát ročně,“ uvedl. Podle svých slov neměl šanci a čas prověřovat každého, kdo do okolí pražské buňky STAN přišel.
Hlubuček ve svém odmítání pokračoval. Řekl, že určitě neseznámil již dříve odsouzeného Pavla Dovhomilju s Michalem Redlem. Pouze přiznal, že mu byl Dovhomilja představen jako expert na IT, kterého prý potřebovali. Bavit se s ním ale pro Hlubučka prý bylo „nepříjemné“.
Přezdívka „Slepičák“
Michal Hlubuček má údajně přezdívku Slepičák, a to díky své oblibě v chovu okrasných slepic. Na jedné z nahrávek z Redlova bytu v Revoluční ulici v Praze je slyšet, jak další obžalovaný Pavel Kos rozděluje peníze a u jedné z obálek říká, že půjde „Slepičákovi“. Když se Hlubučka ve čtvrtek soudce Kriebel zeptal, zda je to jeho předzívka, řekl, že neví. „Ano, choval jsem okrasné slepice, ale jestli to je ten důvod... To nevím,“ uvedl před soudem.
Na začátku svého monologu Hlubuček opět popřel vinu. „Nebyl jsem součástí žádné organizace,“ řekl exnáměstek. Poté velmi zeširoka popisoval začátky své politické dráhy, a to již od roku 2008. Zmínil založení Svazu městských částí hlavního města Prahy. „Potřebovali jsme podporu,“ zmínil. Proto se prý přirozeně nabízelo napojení na hnutí STAN.
„Téměř z ničeho jsme poskočili do pražské, tedy poměrně vysoké politiky,“ pokračoval Hlubuček. „Bylo to pro mě všechno nové,“ okomentoval Hlubuček volební úspěch koalice STAN a TOP09 do pražského zastupitelstva v roce 2018.
Podle Hlubučkova obhájce Lukáše Trojana se dá očekávat minimálně stejně dlouhé jednání jako v úterý. Sám obžalovaný Hlubuček předeslal, že bude vypovídat a je připraven zodpovídat i doplňující dotazy. V úterý několik hodin vypovídal před soudem Pavel Kos. Blízký spolupracovník Michala Redla, podle obžaloby hlavy celé organizované skupiny, soudu dlouho popisoval například to, jak probíhalo rozdělování peněz z úplatků.
Kos podle svých slov inkasoval z úplatků celkově asi tři miliony korun. Část peněz z úplatků si podle všeho odnášel právě i bývalý náměstek na magistrátu Petr Hlubuček. Ten měl skrze svůj vliv pomáhat dosazovat loajální lidi na klíčové pozice v DPP. Například ekonomického ředitele Mateje Augustína, který podle Kosa dál pomáhal budovat síť loajálních lidí na DPP, když vyměnil na pozici ředitele IT Luďka Šteffela za odvolaného Lukáše Malicha. Hlubuček dokonce podle Kose dokázal prosadit opakování výběrového řízení, když Šteffel napoprvé neuspěl. Hlubuček svou vinu vytrvale odmítá.
Kos se přiznal
Další z hlavních obžalovaných v kauze, Pavel Kos, se ke svým skutkům doznal. Formálně byl jeho výslech zakončen ve středu, kdy soudce Kosovo přiznání přijal. Redlův spolupracovník nyní bude mít se svým obhájcem šanci předložit návrh o dohodě o vině a trestu. Soud se k takovému projednání dostane nejdřív v listopadu. Původně pro Kosa státní zástupce Adam Borgula navrhoval deset let vězení. Dohoda o vině a trestu může takovou sazbu ale výrazně snížit, a to až na úroveň pouhé pokuty.
Přesně k tomu soud přistoupil v další větvi případu Dozimetr s podnikateli Pavlem Dovhomiljou a Zakaríou Nemrahem. Těm také původně hrozily vysoké tresty vězení, nakonec ale od soudu odešli s pokutou dva, respektive tři miliony korun.