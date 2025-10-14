Další den Dozimetru: pokračuje výpověď klíčového svědka

Popsal také, že schůzky, na kterých si členové skupiny kolem Michala Redla měli rozdělovat peníze, se odehrávaly mj. u něj doma. Když si všiml, že je sledován policií, měl zajišťovat kontroly prostor, kde se skupina scházela.
Svědek u soudu poté přiznal, že manipuloval s obálkami, kde byly peníze pro ostatní členy skupiny. „V takové situaci jsem byl několikrát,“ dodal. Podle obžaloby došlo minimálně jednou k situaci, kdy si mezi sebou členové skupiny rozdělili 2,5 milionu korun do pěti lidí.
Soudce Jakub Kriebel ale upozornil na rozpor oproti Dovhomiljově předešlé výpovědi, ve které uvedl částku tři miliony korun. V tom případě by tam ale přebýval šestý díl o 500 tisících korun. Ten měl být podle Dovhomilji přidělen Michalu Redlovi. Při této výpovědi Michal Redl kroutil hlavou na lavici obžalovaných.
Další pokus o dohodu
Možná zajímavější než svědectví Pavla Dovhomilji přinesl ale hned začátek pondělního jednání. Soudce Kriebel totiž oznámil, že další z obžalovaných, Luděk Šteffel, uzavřel se státním zástupcem Borgulou dohodu o vině a trestu. Soud o ní bude rozhodovat začátkem listopadu ve zvláštním řízení.
Jedná se tak již o čtvrtý případ, kdy se někdo z obžalovaných v kauze Dozimetr snaží uzavřít dohodu o vině a trestu. Prvním byl právě Pavel Dovhomilja, kterému se to spolu se Zakaríou Nemrahem povedlo už v dubnu. Nemrah by měl také vypovídat z pozice svědka, a to již v pátek. Dalším, kdo se bude snažit o dohodu je Pavel Kos, který přiznal vinu až během hlavního líčení.