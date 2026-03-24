Dozimetr u soudu. Bývalý personální ředitel DPP odmítl vypovídat

„Využívám svého práva. Nebudu vypovídat, protože mám obavu, že bych si mohl svou výpovědí způsobit trestní stíhání,“ uvedl Špička ve svém projevu. Špička už v jednom trestním řízení stíhán totiž je. „Vykládám si to tak, že se čeká na výsledek tohoto řízení,“ argumentoval dále. Měl obavy z toho, že by jeho výpověď v tomto řízení mohla být použita ve vedlejší větvi celé kauzy, ve které je Špička obviněn.
Špička byl po policejním zásahu na podzim roku 2024 ze své funkce odvolán. V přípravném řízení pak policii popisoval, jak probíhaly ve vedení DPP některé personální výměny. Například, jak se dostal na pozici ekonomického ředitele Matej Augustín, který je v kauze obžalovaný.
Augustín byl pak důležitým článkem v údajné organizované skupině kolem podnikatele a lobbisty Michala Redla. Bývalý ekonomický ředitel totiž zařídil dosazení dalších lidí ze skupiny do DPP, například Luďka Šteffela nebo Martina Vejsadu. Spolu pak údajně ovlivňovali veřejné zakázky buďto pro firmy svých známých nebo za úplatu.