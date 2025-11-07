Jde o podnikatele Michala Redla, Pavla Kosa, Zakaríu Nemraha, Pavla Dovhomilju, bývalého ekonomického ředitele pražského dopravního podniku (DPP) Mateje Augustína, tehdejšího vedoucího jednotky informačních technologií DPP Luďka Šteffela nebo někdejšího šéfa právního odboru této společnosti Dalibora Kučeru.
Obviněný je nově podnikatel Jaroslav Kříž a firma Purum, kterou podle obchodního rejstříku Kříž spoluvlastní, napsal v pátek server Seznam Zprávy.
Advokát Daniel Volák, který zastupuje Kosa, potvrdil, že jeho klient v pátek obdržel usnesení o zahájení trestního stíhání v další větvi Dozimetru. Nová obvinění se podle něj znovu týkají zakázek pro pražský dopravní podnik.
„Potvrzuji, že nám dnes bylo doručeno usnesení o zahájení trestního stíhání v další větvi Dozimetru. Nicméně z našeho pohledu se nejedná o nic překvapivého. Jsou to skutky ze stejného období, o některých již můj klient vypovídal v hlavním líčení. Proto v přípravném řízení budeme postupovat tak, aby naše soudem schválená dohoda o vině a trestu zůstala nedotčena,“ řekl Volák.
Kos, kterého zastupuje, odešel tento týden od soudu s tříletým podmíněným trestem a musí zaplatit 12 milionů korun. Muž u soudu uznal vinu a o trestné činnosti vypovídal.
Mezi obviněnými v další větvě kauzy Dozimetr je podle Seznam Zpráv také Kamil Marvánek, Daniel Kraft či Dan Jež a jeho společnost Gating Servis, která patří mezi dlouholeté dodavatele pražského dopravního podniku.
Hlavními obžalovanými v kauze jsou zlínský podnikatel Michal Redl a bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček. Hrozí jim vysoké tresty vězení, oba vinu odmítají.
Podle obžaloby založili organizovanou zločineckou skupinu, která postupně dosazovala do DPP na vybrané manažerské pozice spřátelené lidi. Prostřednictvím nich pak ovlivňovala skupina zakázky a brala úplatky.
Dosud soud uznal vinnými čtyři muže, žádného z nich zatím neposlal do vězení. Dohodu o vině a trestu uzavřeli před zahájením hlavního líčení Kos, Šteffel, Dovhomilja a Nemrah, kteří dostali podmíněné a peněžité tresty. V hlavním líčení tak soud již projednává jen šest zbývajících obžalovaných a dvě společnosti.