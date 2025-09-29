Dozimetr, den šestý. Kučera z dopravního podniku u soudu odmítl vinu

„Velmi mě mrzí, že tady musím stát a nějak se obhajovat za své působení v dopravním podniku,“ začal svou obhajobu Kučera. „Cítím se být nevinen. Odmítám, že bych se účastnil organizované zločinecké skupiny,“ pokračoval.
Kučera má podle všeho dobře nastudovaný text obžaloby, jelikož rozporuje body z konkrétních stran textu. Vymezuje se hlavně proti nařčení z odvolání Lukáše Malicha z vedoucí funkce v IT v DPP, kterého ve funkci nahradil Luděk Šteffel, tedy člověk více loajální Redlově skupině. Kučera podle své obhajoby neměl pravomoc o odvolání Malicha ze své vůle. Podle něj o takovém kroku musí rozhodovat představenstvo jako celek, a to nadpoloviční většinou. Kučerova výpověď byla místy velmi obšírná a obecná. Soudce Jakub Kriebel to opatřil ironickou poznámkou o tom, že tímto tempem by Kučerova výpověď mohla mít několik dní.
Právě dosazování lidí loajálních skupině kolem Redla do vedoucích pozic DPP je jedním z hlavních bodů obžaloby. Skupina měla skrze svůj vliv na dopravním podniku vymáhat úplatky od firem ucházejících se o veřejné zakázky.
Dalibor Kučera je podle obžaloby jedním z těch, kteří s Redlem a Hlubučkem v jednom z Redlových bytů v Revoluční ulici domlouvali postup k projektu Nové Holešovice. V údajně hrál roli i známý kontroverzní český podnikatel Tomáš Pitr.
„Matej Augustín, Luděk Šteffel, Martin Vejsada a Dalibor Kučera vykonávali své funkce nikoli podle svého nejlepšího vědomí a svědomí v souladu s povinnostmi, jež jim byly uloženy zákonem a vnitřními předpisy DPP (...), nýbrž ve prospěch organizované zločinecké skupiny, do níž se vědomě začlenili, tedy podle pokynů Michala Redla,“ konstatuje žalobce Adam Borgula, který navrhuje pro Kučeru trest odnětí svobody ve výši dvou až deseti let.
Výše zmíněný Martin Vejsada, též bývalý zaměstnanec DPP, u soudu vypovídal v pátek odpoledne, tedy jako poslední před Kučerou a přítomen je i v pondělí, při výslechu Kučery. Vejsada v pátek před soudem přiznal některé návštěvy Redlova bytu. Nepopřel nicméně, že se několikrát viděl s některými členy údajné organizované skupiny, především prý s Pavlem Dovhomiljou, ale i s Pavlem Kosem a Redlem.
Nikdy ale prý nepřijímal od nikoho z nich žádné úkoly. Od jedné ze schůzek v Dlážděné ulici v bytě u Michala Redla prý již údajnou hlavu celé skupiny neviděl.