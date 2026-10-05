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Marvanová bude vypovídat v Dozimetru. Na zakázky jsem upozorňovala, tvrdí

  7:06aktualizováno  7:06
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Hostem pořadu Rozstřel je senátorka a advokátka Hana Marvanová.

Hostem pořadu Rozstřel je senátorka a advokátka Hana Marvanová. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Hostem pořadu Rozstřel je senátorka a advokátka Hana Marvanová.
Bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček u obvodního soudu pro Prahu...
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Hostem pořadu Rozstřel je senátorka a advokátka Hana Marvanová.
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V pondělí se k Obvodnímu soudu pro Prahu 9 vrací kauza Dozimetr. Jako svědkyně bude vypovídat bývalá pražská radní a současná senátorka Hana Kordová Marvanová. Ta v inkriminované době podle svých slov ještě jako členka hnutí STAN na podezřelé zakázky sama upozorňovala. K bližšímu prozkoumání těchto zakázek ale tehdy nezískala podporu zbytku rady.

„Neměla jsem žádnou podporu, byla jsem bezmocná,“ říkala v rozhovoru pro iDNES.cz v roce 2022, tedy v době, kdy se kauzou známou jako Dozimetr začala zabývat policie.

„Více než tři roky jsem poukazovala na spoustu podezřelých transakcí, zakázek, majetkových převodů v rámci dopravního podniku. Bohužel jsem pro řešení těchto věcí neměla vůbec žádnou podporu. Speciálně od pana Hlubučka, který byl členem dozorčí rady, takže jsem byla bezmocná,“ popisovala dále.

Právě Petr Hlubuček (dříve STAN) je jedním z hlavních obžalovaných v celé kauze. Státní zastupitelství ho viní z dosazování loajálních lidí skupině okolo zlínského lobbisty a podnikatele Michala Redla do vedoucích funkcí v Dopravním podniku hlavního města Prahy (DPP) tak, aby skrze ně bylo možné ovlivňovat veřejné zakázky.

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