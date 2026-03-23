V prosinci jeden z hlavních obžalovaných celé kauzy, podnikatel Pavel Kos, podal policii svědectví o tom, jak před komunálními volbami v roce 2018 dal dva miliony korun Jiřímu Fremrovi, kterého označil za volebního manažera TOP 09. S informací přišel server Seznam zprávy na začátku března. Strana tehdy kandidovala na společné kandidátce především s hnutím STAN pod názvem Spojené síly pro Prahu.
Kos hned na začátku celého hlavního líčení kauzy Dozimetr přiznal vinu a oznámil, že chce spolupracovat. To hlavní obžalovaný v celé kauze, zlínský lobbista Michal Redl svou vinu dlouhodobě popírá. Před soudem přiznal jen držení a distribuci drog, nikoli však korupci. Právě on byl podle obžaloby hlavou celé organizace, která dokázala dosadit loajální lidi na klíčové pozice v DPP, a tím ovlivňovat veřejné zakázky.
Jednou z takových zakázek byl i projekt Nové Holešovice. Postup v projektu podle obžaloby probírali v jednom z Redlových bytů ještě obžalovaní Dalibor Kučera a Petr Hlubuček. U soudu v souvislosti s projektem v minulosti zaznělo i jméno Tomáše Pitra.
Společný podnik založilo město v roce 2021 s firmou Karlín Group, později se do něj zapojila i další developerská firma CPI Property Group. Projekt se ale zastavil kvůli zjištěnému napojení na údajnou zločineckou skupinu. Právě ředitel společnosti Zdeněk Havelka má v pondělí svědčit u soudu.