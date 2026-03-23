Dozimetr se vrací po čtvrt roce. Od posledního líčení přibyla nová svědectví

  7:01aktualizováno  7:01
Po více než třech měsících se do soudní síně v pražských Vršovicích vrací kauza Dozimetr. V případě údajné rozsáhlé korupce v Dopravním podniku hlavního města Prahy (DPP), která prorůstala až na pražský magistrát, promluví ředitel CPI Group o projektu Nové Holešovice. V souvislosti s projektem u soudu už dříve zaznělo i jméno podnikatele Tomáše Pitra. Od posledního líčení v kauze se případ rozrostl.
Šéf realitní skupiny CPI Zdeněk Havelka. | foto: MF DNES

Pokračuje hlavní líčení v případu korupce při zadávání zakázek pražského...
V policejním spisu je také pasáž, kde Augustín vysvětluje, proč byl hlavou...
Pokračuje hlavní líčení kauzy Dozimetr. Na snímku Pavel Kos. (24. září 2025)
Začalo hlavní líčení kauzy Dozimetr. Na snímku Pavel Kos. (22. září 2025)
V prosinci jeden z hlavních obžalovaných celé kauzy, podnikatel Pavel Kos, podal policii svědectví o tom, jak před komunálními volbami v roce 2018 dal dva miliony korun Jiřímu Fremrovi, kterého označil za volebního manažera TOP 09. S informací přišel server Seznam zprávy na začátku března. Strana tehdy kandidovala na společné kandidátce především s hnutím STAN pod názvem Spojené síly pro Prahu.

Kos hned na začátku celého hlavního líčení kauzy Dozimetr přiznal vinu a oznámil, že chce spolupracovat. To hlavní obžalovaný v celé kauze, zlínský lobbista Michal Redl svou vinu dlouhodobě popírá. Před soudem přiznal jen držení a distribuci drog, nikoli však korupci. Právě on byl podle obžaloby hlavou celé organizace, která dokázala dosadit loajální lidi na klíčové pozice v DPP, a tím ovlivňovat veřejné zakázky.

Jednou z takových zakázek byl i projekt Nové Holešovice. Postup v projektu podle obžaloby probírali v jednom z Redlových bytů ještě obžalovaní Dalibor Kučera a Petr Hlubuček. U soudu v souvislosti s projektem v minulosti zaznělo i jméno Tomáše Pitra.

Společný podnik založilo město v roce 2021 s firmou Karlín Group, později se do něj zapojila i další developerská firma CPI Property Group. Projekt se ale zastavil kvůli zjištěnému napojení na údajnou zločineckou skupinu. Právě ředitel společnosti Zdeněk Havelka má v pondělí svědčit u soudu.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

