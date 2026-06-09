Na začátku svého svědectví Scheinherr popisoval, že na koaličním půdorysu tehdejšího složení pražského magistrátu bylo rozděleno, do jakých pozic bude jaká strana nominovat své lidi ve vedení dopravního podniku.
Za Prahu sobě byl vybrán do pozice generálního ředitele DPP Petr Witowski, za Spojené síly pro Prahu byl nominován Jan Šurovský do pozice technického ředitele DPP. Podle obžaloby byl Šurovský jedním z těch, kteří pomáhali exnáměstkovi pražského primátora Petru Hlubučkovi dosazovat do vysokých pozic loajální lidi údajné skupině kolem zlínského podnikatele Michala Redla. Jedním z takových lidí byl údajně Matej Augustín, který byl nominován představenstva DPP. Scheinherr podle svých slov s jeho nominací nesouhlasil.
Spojené síly pro Prahu (tedy STAN, TOP 09 a KDU-ČSL) podle Scheinherra ale trvaly na jeho nominaci. Bývalý náměstek pro dopravu také uvedl, že na něj byl vytvářen nátlak, že bude odvolán ředitel Witowski, pokud by nebyla prosazena nominace Augustína. To pro Scheinherra byla příliš silná karta a po jedenácti měsících souhlasil s přijetím Mateje Augustína do představenstva DPP. Následně byl nominován i do pozice ekonomického ředitele DPP.
Nejdůležitějším momentem bylo podle Scheinherra vyjednávání o projektu Nové Holešovice. Před podpisem smlouvy ho zkontaktoval Serge Borenstein z firmy Karlín Group, která měla revitalizaci v okolí holešovického nádraží provést. Sdělil mu, že byl zkontaktován s požadavkem na zaplacení pěti milionů korun. Pokud by tak neučinil, k podpisu by nedošlo. „Ještě ten den jsem kontaktoval policii,“ uvedl Scheinherr u soudu.
Na dotaz soudce Jakuba Kriebela, zda Scheinherr používá kryptovaný telefon, dotazovaný uvedl, že nikoli a že by pro něj bylo „velmi zvláštní“, kdyby to po něm někdo požadoval. Přiznal ale, že běžně používá aplikace, které toto šifrování umožňují jako třeba Signal nebo Telegram. Používání kryptovaného telefonu bylo podle obžaloby mezi členy údajné organizované zločinecké skupiny běžné.
Jméno Adama Scheinherra v soudní síni zaznívá opakovaně už od začátku hlavního líčení, které s pauzami probíhá od podzimu minulého roku. Scheinherr v inkriminovaném období, od roku 2018 do roku 2022, za hnutí Praha sobě zastával funkci náměstka pro dopravu na pražském magistrátu, primátorem byl tehdy Zdeněk Hřib (Piráti). Působil také jako předseda dozorčí rady dopravního podniku. Po začátku policejního vyšetřování údajné korupce v DPP na předsedu dozorčí rady rezignoval.
Scheinherr v blížících se komunálních volbách má na podzim ambici stát se primátorem hlavního města za hnutí Praha sobě, které jde do voleb s lidovci a Zelenými. Před soudem stojí jako svědek.