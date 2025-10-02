Poslední výpověď v Dozimetru. Podnikatel Jančovič dle obžaloby „házel batohem s pěnězi“

Jako poslední ze všech obžalovaných v kauze Dozimetr bude před obvodním soudem pro Prahu 9 ve čtvrtek vypovídat podnikatel Maroš Jančovič, jehož IT firma Uniprog Solutions dodávala své služby Dopravnímu podniku hlavního města Prahy (DPP). Podle obžaloby Jančovič ustoupil tlaku, který na něj vyvíjela Redlova skupina, tím, že Redla uplatil.
Začalo hlavní líčení kauzy Dozimetr. Na snímku Maroš Jančovič. (22. září 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Konkrétně se mělo jednat o tři miliony korun v hotovosti. Jančovič se údajně obával, že přijde o zakázku s dopravním podnikem. S tím jeho firma uzavřela smlouvu v roce 2019. Skupina kolem Michala Redla se ale rozhodla vyvinout na Jančoviče tlak, a to skrze Pavla Dovhomilju, taktéž podnikatele z oblasti IT služeb.

Dovhomilja podle státního zástupce Adama Borguly postavil Jančoviče před tři scénáře: DPP vypoví smlouvu s Jančovičovou firmou a nahradí ji právě firma Pavla Dovhomilji. Druhý scénář byl dle obžaloby takový, že Jančovičova firma sice o smlouvu s DPP nepřijde, ale firmě Pavla Dovhomilji „z toho něco nechá“. Poslední možností bylo po Michalu Redlovi „hodit batoh s penězi“. Jinými slovy uplatit Michala Redla a smlouvu mezi DPP a Uniprog Solutions zachovat.

Jančovič se měl podle obžaloby obávat prvního scénáře, protože ve skupině kolem Michala Redla působili i lidé přímo z DPP, například ekonomický ředitel Matej Augustín, kteří mohli být schopni smlouvu s Jančovičovou firmou vypovědět.

Podle obžaloby později Jančovič poslal Michalu Redlovi obálku s 2,5 miliony korun v hotovosti. Obnos si po 500 tisících rozdělili Dovhomilja, Redl, Pavel Kos, Petr Hlubuček a Augustín. Původně to měly být tři miliony, přičemž Jančovič podle obžaloby uvedl, že si nechal zbylou částku „nedopatřením u sebe“. Převzetí obnosu již první týden hlavního líčení ve své řeči přiznal Pavel Kos.

Adam Borgula navrhuje pro Jančoviče 6,5 roku vězení a peněžitý trest.

