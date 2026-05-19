Portlík na začátku svého svědectví uvedl, že si pamatuje jmenování Petra Witowského do pozice generálního ředitele DPP bez výběrového řízení. Tehdy to prý „bylo téma“. Podle Portlíka to bylo koaliční rozhodnutí a požadavek radního pro dopravu.
Nezpochybňoval ale Witowského schopnosti řídit dopravní podnik. Witowski se stal generálním ředitelem DPP v roce 2018, radním pro dopravu byl Adam Scheinherr, který bude také předvolán jako svědek v kauze Dozimetr. Koaliční střet podle Portlíka ale tehdy přineslo hlavně jmenování Mateje Augustína do funkce ekonomického ředitele DPP. Právě on podle obžaloby ovlivňoval veřejné zakázky, což je hlavním předmětem celé kauzy. Když se začala kauza řešit v médiích, Portlík prý Augustínovi dvakrát volal, ale nikdy mu nic neobjasnil. „Říkal mi, že se za mnou zastaví na Prahu 9, to se ale nikdy nestalo,“ objasnil svědek.
Portlík byl ohledně kauzy Dozimetr u výslechu na policii už v roce 2022. Podle svých slov na nesrovnalosti u zadávání zakázek sám upozorňoval. „Byl jsem jeden z prvních, kdo v roce 2019 upozorňoval na tento podezřelý projekt. K politické odpovědnosti jsem opakovaně vyzýval jak primátora Zdeňka Hřiba, tak náměstka Adama Scheinherra. Bezvýsledně. Neudělali nic pro to, aby vyvádění peněz z městské firmy zastavili,“ tvrdil tehdy Portlík jako starosta městské části Praha 9. Kromě toho byl Portlík ještě zastupitel hlavního města, v komunální politice je podle svých slov od roku 2006, celou dobu za ODS.
Policii v roce 2022 vysvětloval hlavně podezřelé okolnosti u zadávání zakázky na projekt Nové Holešovice, tedy celkovou revitalizaci holešovického nádraží a přilehlého okolí. O projekt se podle různých svědectví zajímal i podnikatel vzbuzující kontroverze Tomáš Pitr. Proti Portlíkovu nepřímému obvinění se tehdy ohradil Scheinherr.
„Získal jsem z toho projektu mnohem víc pro město a nechal jsem na něj zpracovat dva nezávislé posudky – ekonomický a právní, které předtím neexistovaly. Následně se nám podařilo pro město vyjednat několikanásobně výhodnější podmínky než v roce 2018, kdy pan Portlík nic nekritizoval,“ vyjádřil se tehdy pro server Seznam Zprávy.
Portlík se také podle svých slov potkal s hlavním obžalovaným v celé kauze, zlínským podnikatelem Michalem Redlem. Prý se viděli na společenské akci ne déle než pět minut. Na společenských akcích se s Redlem setkávali i další svědci v celé kauze, například bývalý generální ředitel DPP Petr Witowski nebo poslanec Jiří Pospíšil (TOP 09).
Portlík se na začátku května stal oficiálním lídrem ODS do podzimních komunálních voleb a kandidátem na primátora hlavního města.