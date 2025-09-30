Sedmý den Dozimetru. Pokračuje výpověď Kučery z DPP napojeného na Redla

Na začátku svého úterního jednání se Dalibor Kučera snažil upřesnit některé své výroky z pondělí. Účast Michala Redla na některých setkáních prý vnímal jako doprovod některých politiků. „Například Jiřího Fremra z TOP09,“ upřesnil Kučera. „Vnímal jsem to jako příležitost bavit se o dopravním podniku tak, aby se to dostalo i k těmto politikům,“ pokračoval Kučera. V pondělí přitom nebyl schopný spolehlivě vysvětlit, proč se nezamýšlel nad účastí Redla na schůzkách, když předtím uvedl, že Redl nemá k DPP „žádný vztah“. Na schůzkách byl podle Kučery přítomen také Matej Augustín z DPP.
„Já jsem neřešil veřejné zakázky ani jsem nebyl členem nějaké hodnotící komise,“ hájil se Kučera před soudem v pondělí. „Nikdy jsem nemohl ovlivnit, jak se hodnotili jednotliví dodavatelé,“ dodal. Státní zástupce Adam Borgula přitom v obžalobě tvrdí, že Kučera pomáhal Michalu Redlovi a exnáměstkovi ze STAN Petru Hlubučkovi vyměňovat lidi na vysokých pozicích v DPP.
Kučera nepopřel schůzky s Michalem Redlem, ani to, že některé mohly být přímo u něj v bytě. Témata se na nich podle Kučery vztahovala na „společenská popovídání typu fotbal a hospoda.“
Kučera uvedl, že podobně jako s Michalem Redlem se mimo pracoviště scházel například s bývalým šéfem DPP Petrem Witowskim. Řešili přitom otázky spojené s dopravním podnikem. Kučera však před soudem nebyl schopný spolehlivě odpovědět na otázku soudce Jakuba Kriebla, jaký byl důvod neřešit věci v práci. Soudce Kriebel uvedl, že „nechápe, proč setkání neprobíhala na pracovišti“.
Kolem Redla fungovala organizovaná zločinecká skupina, míní žalobce
Dalibor Kučera je podle obžaloby jedním z těch, kteří s Redlem a Hlubučkem v jednom z Redlových bytů v Revoluční ulici domlouvali postup v projektu Nové Holešovice. V tom údajně hrál roli i známý kontroverzní podnikatel Tomáš Pitr.
„Matej Augustín, Luděk Šteffel, Martin Vejsada a Dalibor Kučera vykonávali své funkce nikoli podle svého nejlepšího vědomí a svědomí v souladu s povinnostmi, jež jim byly uloženy zákonem a vnitřními předpisy DPP (...), nýbrž ve prospěch organizované zločinecké skupiny, do níž se vědomě začlenili, tedy podle pokynů Michala Redla,“ konstatoval žalobce Adam Borgula, který navrhuje pro Kučeru trest odnětí svobody ve výši dvou až deseti let.