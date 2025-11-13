V kauze Dozimetr vystoupí další svědek. Šurovský měl dosazovat lidi do vedení DPP

Konkrétně se mělo jednat o dosazení Martina Vejsady, který je nyní v kauze obžalovaný, na pozici vedoucího odboru technické správy objektů. Výběrové řízení na tuto pozici nejprve vyhrál jiný kandidát. V tu chvíli měl na pokyn vedení údajné organizované zločinecké skupiny zasáhnout Hlubuček a požadovat po Šurovském vypsání nového výběrového řízení.
„Dne 7. 12. 2020 Petr Hlubuček po předchozí dohodě s Michalem Redlem telefonicky požádal Jana Šurovského, aby se osobně sešel s Martinem Vejsadou, zhodnotil jej a vysvětlil mu, co tato práce obnáší, s tím, že do výběrového řízení se může přihlásit každý, ale nesmí se to ponechat náhodě, což Jan Šurovský přislíbil,“ stojí v policejním spisu. Opakované výběrové řízení už vyhrál Vejsada.