Na začátku pátečního jednání soud přehrál nahrávku, na které mluví muž – podle Hlubučka zřejmě další obžalovaný Pavel Kos. Zvukový záznam pravděpodobně pochází z auta.
Podle Hlubučka se mohlo jednat o večer, kdy byl s Michalem Redlem v restauraci za Prahou řešit svatbu, jak vypověděl před soudem ve čtvrtek. „Bylo to ve večerních hodinách, pil jsem víno, tak mě vyzvedl pan Kos,“ popisoval Hlubuček. Na audiu je slyšet, že muž, pravděpodobně Kos, řeší své možné sledování, ať už ze strany policie či bezpečnostní agentury.
Hlubuček později odpovídal na dotazy svého obhájce Lukáš Trojana. Ten se ptá na jednotlivé e-maily. Z nich má vyplývat, že důležité pozice v městské správě se obsazují na základě politické dohody standardně a žádosti o obsazení některých z nich vzešly už v roce 2016, tedy před inkriminovanou dobou a v době, kdy se Hlubuček podle svých slov ještě neznal s Michalem Redlem.
Jedna z pozic je prý částečně stejná jako ta později obsazena Matejem Augustínem. Právě jeho dosazení je jedním z hlavních bodů obžaloby v kauze ovlivňování veřejných zakázek.
Taška a kravata Hermès
Státní zástupce Adam Borgula pak ukázal Hlubučkovi fotografie, na kterých patrně figuruje Hlubuček s bývalým členem TOP 09 Jiřím Fremrem a Michalem Redlem. „To je v Hotelu Alcron,“ potvrdil Hlubuček s tím, že to bylo v době covidové pandemie, kdy restaurace byly zavřené, zatímco hotely v omezeném režimu fungovaly dál.
„To je humorná situace, protože ta taška... to je taška Hermès. Já měl kravatu Hermès, ale na nějaké večeři jsem si ji zničil, tak mi pan Redl daroval stejnou kravatu,“ popisoval fotografii. „Já mám rád hezké věci,“ dodal.
„Jen jsem se ujišťoval, že je v té tašce opravdu ta kravata,“ hájil se Hlubuček. „Měl jste důvod myslet si, že je v té tašce něco jiného?,“ ptal se státní zástupce Adam Borgula? „Byl to dárek, pan Redl mi nikdy nedal nic jiného,“ ujišťoval Hlubuček.
Ve čtvrtek Hlubuček u soudu uvedl, že ho s Redlem seznámily špičky hnutí STAN. Při dotazu na konkrétní jména ale řekl, že si nevzpomíná. Právě Redl je podle obžaloby hlavou celé organizované zločinecké skupiny, která měla ovlivňovat veřejné zakázky na Dopravním podniku hlavního města Prahy (DPP). A to skrze vliv Hlubučka, který byl na pražském magistrátu náměstkem za hnutí STAN.
Hlubuček i Redl svou vinu dlouhodobě odmítají. Ve čtvrtek Hlubuček před soudem uvedl, že jeho vina je „spíše morálního charakteru,“ protože si dostatečně neprověřoval lidi ve svém okolí. Například podnikatele Pavla Dovhomilju, který už v dubnu odešel od soudu s pokutou. Původně mu přitom hrozilo několik let za mřížemi, ale s policií spolupracoval a uzavřel dohodu o vině a trestu.
Tu se se soudcem snaží uzavřít i další obžalovaný Pavel Kos. Svou vinu přiznal už v pondělí, tedy první den hlavního líčení. V úterý pak sáhodlouze vypovídal o porcování peněz mezi členy skupiny či o tom, že Hlubuček měl údajně ve skupině velké slovo. To se mělo projevit mimo jiné tím, že nechal opakovat výběrové řízení na jednu z pozic v DPP, když ji napoprvé nezískal skupině loajální člověk.
Hlubuček ale ve čtvrtek svou vinu zapíral. „Nikdy jsem se vědomě neúčastnil žádné trestné činnosti. Nikdy jsme si nerozdělovali žádné úkoly s lidmi, kteří jsou uvedeni v obžalobě,“ řekl rázně před soudem.
„V žádném případě jsem nedělal byznys a nezosnoval jsem žádný plán,“ zdůraznil také. Popřel pak, že by někdy byl u rozdělování peněz. Naopak Hlubuček později uvedl, že byl „využit“ pro byznys ostatních. Několikrát také zopakoval, že se nikdy neúčastnil ničeho nekalého.
U soudy byly také přehrávány nahrávky z bytu Michala Redla v Dlážděné ulici, kde mělo docházet k rozdělování úplatků mezi členy skupiny. Ne všechno se ale u čtvrtečního jednání stihlo. Proto zbytek Hlubučkovy výpovědi přijde na řadu v pátek.
Ve stejný den má vypovídat také Martin Vejsada. Ten je podle obžaloby jedním ze skupinou dosazených lidí do DPP. Hlubuček uvedl, že mu byl Vejsada doporučen, ale „není to žádný zločinec“. Obhájci Vejsady odmítají, že by výběrové řízení do DPP bylo napsáno jeho klientovi na míru. Označili znění obžaloby za selektivní. „Můj klient nastoupil před výběrovou komisi,“ obhajoval advokát Vejsadu. Podle jeho slov předložil dostatek dovedností a znalostí, aby ho komise doporučila.