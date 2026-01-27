Koalice se dohodla na zřízení vyšetřovací komise. Chce prověřit kauzu Dozimetr

Koaliční strany nyní začnou sbírat podpisy nejméně 40 poslanců, jejichž iniciativa je podle jednacího řádu Sněmovny ke zřízení vyšetřovací komise potřeba.
V kauze se nyní zpovídá šest mužů v čele se zlínským podnikatelem Michalem Redlem. Všichni vinu odmítají. Mezi obžalovanými je i bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (dříve STAN).
„Slíbili jsme, že se pokusíme udělat maximum pro vyšetření nejzásadnějších kauz minulé vlády,“ vysvětlil rozhodnutí koalice Rajchl.
Dodal, že komise nenahradí státní zastupitelství. Má ale některé zásadní pravomoci, které mohou do případu vnést světlo.
Kvůli korupční kauze skončil v roce 2022 ve funkci Hlubuček, ale také například ministr školství Petr Gazdík (STAN) kvůli kontaktům s podnikatelem Redlem.
Stejný důvod měl i odchod šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka, který ve funkci strávil několik týdnů. Hlubuček odešel i z dozorčí rady DPP.
Hlavními obžalovanými v kauze Dozimetr jsou v současnosti Redl a Hlubuček. Spolu s nimi se u nynějšího hlavního líčení zpovídají další čtyři lidé.
Čtyři další muže už Obvodní soud pro Prahu 9 pravomocně uznal vinnými a potrestal podmíněnými či peněžitými tresty. Nikoho zatím do vězení neposlal.