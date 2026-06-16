Taxikáři krátili na daních, škoda jde do stovek milionů

Na společné tiskové konferenci to v úterý uvedli představitelé policie, celníků a finanční správy. Kauza souvisí s platformami Uber a Bolt.
„Případ je pro nás dalším příkladem toho, že organizovaný zločin se přesouvá do oblasti ekonomiky a digitálních služeb,“ řekl šéf Národní centrály proti organizovanému zločinu Jiří Mazánek. Podle něj je tato trestná činnost celoevropským trendem. „Osoby z postsovětských struktur využívají zákonné mezery v jednotlivých zemích, kde působí,“ popsal.
Podle Jiřího Žežulky z Generálního finančního ředitelství jde v Česku o jeden z největších daňových případů v oblasti taxislužeb. Uvedl, že s Boltem a Uberem stát uzavřel memorandum o výměně informací a nyní s nimi jedná o změně jejich interních procesů.
Organizovaná skupina cizojazyčných pachatelů podle kriminalistů od roku 2022 až do současnosti vybudovala a řídila síť obchodních společností, přičemž cílem této struktury bylo systematicky krátit daňovou povinnost a získat neoprávněnou ekonomickou výhodu oproti konkurenci. Členové skupiny měli rozdělené role - někteří zajišťovali řízení společností či nábor řidičů, další měli na starosti účetní servis či správu bankovních účtů.
Sedm obviněných poslal soud do vazby. Mezi obviněnými jsou zejména Uzbekové. Stíhaným hrozí až 13 let vězení. Kauzu dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze.