Na Českomoravské se změní obklady. Dopravní podnik vypsal soutěž na novou podobu stanice metra

Stanice pražského metra B Českomoravská změní svou podobu. Dopravní podnik (DPP) vypsal soutěž na její nové graficko-výtvarné ztvárnění. Důvodem je to, že dosavadní keramické obložení stěn a pilířů se ukázalo jako technicky nevhodné. Soutěž navazuje na plánovanou rekonstrukci stanice. Zájemci se mohou hlásit do 1. prosince letošního roku a vítěz bude znám do konce března 2023. Soutěžící se mohou přihlásit pouze elektronicky přes portál Czechdesign.cz.