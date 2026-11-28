„Děkujeme, že jste dnes přišli, ať už na rozsvícení vánočních vozů do Muzea MHD nebo se podívat na trať na průvod,“ uvedl dopravní podnik na X.
Flotila se skládá z deseti vozidel a souprav, kromě dvou autobusů a trolejbusu jde o moderní i historické tramvaje. Do pravidelného provozu se vánoční vozy zapojí v neděli 29. listopadu a jezdit budou až do Tří králů, tedy do 6. ledna.
Slavnostní rozsvícení vozů se uskutečnilo kolem 16:30, program doplnilo vystoupení pěveckého sboru DPP. Průvod vyjel přibližně v 16:50 a cestující dopravil z Vozovny Střešovice přes Letenské náměstí a Malostranskou až k Právnické fakultě.
Druhé kolo průvodu bylo naplánováno na 18. hodinu, vyrazit flotila měla opět vyrazit ze Střešovic, uvedl dopravní podnik.
Sváteční výzdobu mají i Muzeum MHD a stanice metra Křižíkova. DPP vánoční flotilou podporuje projekt Milý Ježíšku, který se snaží plnit vánoční přání dětem z dětských domovů a rodinám v těžkých životních situacích.
„Vánoční flotila DPP je nejen zpestřením ulic Prahy během adventu, ale především poděkováním našim cestujícím za jejich důvěru a zaměstnancům za práci, kterou odvádějí po celý rok,“ uvedl generální ředitel DPP Ladislav Urbánek.
Kromě hlavního města vypraví nebo už vypravila vánočně ozdobená vozidla řada dalších českých měst. Například od pátku jezdí v Brně speciální vánoční tramvaj, která bude v provozu do 23. prosince. V Olomouci jezdí vánoční soupravy od minulé neděle a v Ústí nad Labem trolejbusy od pondělí. Na první adventní neděli 29. listopadu vyjedou vánoční vozy v Plzni, Mostě a Litvínově.
V Praze se k vánoční MHD v neděli přidají i osvětlené popelářské vozy Pražských služeb.