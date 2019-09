Drahé vepřové kvůli památníku v Letech? ČSSD chystá grilování komunisty Filipa

PRAHA Ve sněmovně se chystá grilování komunistického předsedy Vojtěcha Filipa. Poslancům vadí jeho měsíc starý výrok, v němž spojil zrušení vepřína v Letech u Písku se zdražováním vepřového.

Statek byl zrušen z pietního důvodu: kvůli tomu, že na jeho místě stál v době druhé světové války romský koncentrák. Slova předáka KSČM označili sociální demokraté za odporná už počátkem srpna, kdy je pronesl. Jejich poslanec Petr Dolínek chce v úterý navíc zařadit na jednání sněmovny bod, v němž se mají zákonodárci k Filipovu výroku vyjádřit. Vadí ale i další kroky „rudého“ předsedy.

„Sebevědomě tvrdit, že vepřové zdražilo kvůli uctění památky romského holocaustu, je nehorázná lež, neslučitelná s vysokou funkcí ve Sněmovně,“ říká Dolínek. „Dovoluji si proto navrhnout doplnění pořadu dvacáté schůzce o bod: Projednání výroků místopředsedy Poslanecké sněmovny Vojtěcha Filipa,“ dodává.

Dolínek zároveň říká, že pokud se svou snahou „grilovat“ Filipa na sněmovním plénu neuspěje, začne sbírat podpisy pro jeho odvolání z prestižního postu místopředsedy dolní komory. Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny předepisuje, že pro odvolání předsedy nebo místopředsedy je potřeba získat písemný návrh s podpisy nejméně dvou pětin všech poslanců.

Znepokojivé vyjádření

Počátkem srpna umístil Filip na svůj twitter následující text: „Připomínám všem, kteří se rozčilují nad stále zvyšující se cenou vepřového masa, že vláda ČR vedená B. Sobotkou vykoupila vysoce efektivní podnik v Letech za půl miliardy a uzavřela ho bez náhrady a snížila tak produkci českého vepřového pod 30 % naší spotřeby, to byl zločin.“

Už tehdy tím vyvolal bouři. Ostře se ozvalo například Muzeum romské kultury. „Vyjádření Vojtěcha Filipa považujeme za znepokojivé, jelikož vykoupením vepřína došlo k prvnímu kroku k řádnému a důstojnému uctění obětí. Odstranění vepřína a budoucí památník je důležitým krokem v zápasu o historickou paměť, kdy na tragický osud Romů a Sintů během druhé světové války bylo často zapomínáno a jejich utrpení bylo popíráno,“ uvedlo muzeum v reakci na výrok sněmovního místopředsedy

A sociální demokracie, za jejíhož premiéra Bohuslava Sobotky ke zrušení vepřína došlo, reagovala obdobně. „Místo bývalého koncentračního tábora, kde zahynulo několik set lidí, včetně desítek dětí a kojenců, by mělo být pietní. Šlo o dobrý krok vlády ČSSD,“ ohradila se strana na twitteru.

Srpen 1968 byla okupace

Dolínkovi ale vadí i další Filipovy kroky a výroky. Nelíbí se mu třeba nápad komunistů na to, aby byli novináři veřejnoprávních médií voleni. A opřel se i do více než deset let starého Filipova výroku o tom, že invaze sovětských vojsk v srpnu 1968 byla jen „realizaci tehdy platných mezinárodních smluv“.

„Mí rodiče si rok 1968 velmi dobře pamatují, a proto by vpád vojsk Varšavské smlouvy správně pojmenovali jako okupaci a potírání demonstrací v srpnu 1969 i později jako násilí komunistického režimu na vlastních lidech,“ dodal poslanec.