Drahoš: Má prezidentská kandidatura je rozhodně ve hře, oslovuje mě stále více lidí

PRAHA Neúspěšný kandidát v loňské prezidentské volbě Jiří Drahoš v rozhovoru pro sobotní vydání Deníku prohlásil, že jeho další kandidatura na prezidenta je ve hře. Ještě začátkem roku se přitom k prezidentské kandidatuře vyjadřoval slovy, že tím, co bude za čtyři roky, se zatím nezabývá. Drahošovo současné vyjádření přišlo den poté, co možnou kandidaturu naznačil bývalý hokejový brankář Dominik Hašek.

Jiří Drahoš, bývalý předseda Akademie věd ČR a hlavní soupeř Miloše Zemana při prezidentské volbě v roce 2018 v sobotu připustil, že by mohl znovu kandidovat na prezidenta ČR. „Moje kandidatura je rozhodně ve hře. Jedním z důvodů je narůstající množství lidí, kteří mě s touto otázkou oslovují,“ konstatoval Drahoš v rozhovoru pro Deník. Podle něj je ale termín voleb ještě hodně vzdálený a bylo by nezodpovědné vyhlašovat kandidaturu už nyní.



V současné době je Drahoš senátorem za Prahu 4. Zvolen byl na podzim loňského roku, stal se předsedou senátního výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Senátory lidé volí na 6 let, takže Drahoš by měl ve funkci setrvat až do roku 2024. Příští volba prezidenta ale bude v roce 2023.



Drahoš je jedním ze senátorů, kteří podpořili nedávnou žalobu na současného prezidenta Miloše Zemana. Došlo k tomu i přes to, že ji nepodepsal. „Původní žalobu jsem nepodepsal z jednoduchého důvodu: byl jsem to já, kdo s Milošem Zemanem těsně prohrál ve finále prezidentských voleb. Můj podpis by proto mohl být vnímán jako snaha o jakousi osobní pomstu, po které opravdu netoužím. V Senátu jsem ale hlasoval pro její schválení a postoupení sněmovně,“ řekl Drahoš v rozhovoru s tím, že Zeman si Ústavu ČR si vykládá zcela účelově, což je podle něj nepřijatelné.



Slova Drahoše o možné prezidentské kandidatuře přišla se v deníku objevil den poté, co zájem naznačila i česká hokejová legenda Dominik Hašek. „Člověk si dokáže představit všechno. Takže proč ne, budu si to představovat,“ řekl Hašek pro rádio Impuls. Přestože bývalý hokejista a podnikatel zatím s kandidaturou zatím plně nepočítá, podle něj nelze odhadovat, co bude za dva až tři roky.



Už dříve kandidaturu na prezidenta v roce 2023 oznámil v jednom ze svých pořadů miliardář a vlastník TV Barrandov Jaromír Soukup. Zájem potvrdil také neúspěšný kandidát z minulé volby Pavel Fischer a nevyloučil ji ani starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný.