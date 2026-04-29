Mluvčí, který skončil u Macinky, posílí komunikaci Hradu

  17:05aktualizováno  17:05
Někdejší mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake míří do týmu prezidenta Petra Pavla. V Kanceláři prezidenta republiky obsadí pozici spojenou s vystupováním prezidenta a mediálními podklady. Hrad o personální změně informoval na sociální síti X.
Premiér Andrej Babiš se na Úřadu vlády setkal s generálním tajemníkem...
Prezident Petr Pavel během návštěvy Pardubického kraje zavítal také do Písečné,...
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka po jednání vlády. (30. března 2026)
Prezident Petr Pavel debatoval se studenty pardubické univerzity. (22. dubna...
10 fotografií

Drake do ledna působil jako mluvčí české diplomacie. Funkci od té doby převzal Adam Čörgő, který působí v odboru komunikace ministerstva od roku 2022. Na pozici jeho zástupce pak Marianu Wernerovou vystřídal Vladimír Buchar.

Nástup Daniela Drakea na Pražský hrad potvrdila prezidentská kancelář v oficiálním prohlášení na sociálních sítích, kde jej představila jako novou posilu komunikačního týmu. Na Hradě bude mít na starosti především vztah s médii a veřejné vystupování hlavy státu.

Drake přináší na Hrad zkušenosti z krizové komunikace i mezinárodní politiky, které získal právě na ministerstvu zahraničí. Vystudoval mezinárodní vztahy na prestižní univerzitě v britském Portsmouthu a mediální studia na Univerzitě Karlově.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

