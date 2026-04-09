Soud zrušil trest za prodej zboží s nacisty, případ se bude řešit jako přestupek

Obvodní soud uznal Drtinu loni v březnu vinným z podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka. Jemu i nakladatelství uložil také peněžitý trest.
„Městský soud v Praze shledal, že nejde o trestný čin, avšak zažalovaný skutek by mohl být posouzen jako přestupek,“ uvedla Zahradníčková. Drtinovi podle obžaloby hrozil až desetiletý trest vězení. Vinu od počátku odmítal.
Drtina podle obžaloby nechal vyrobit upomínkové předměty s osobnostmi třetí říše a následně je v e-shopu a ve smíchovské pobočce nakladatelství Naše vojsko prodával. Od roku 2017 do 2020 prodal přes 3400 hrnků a přes 1000 triček.
|
7. března 2025