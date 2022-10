Zdražování energií žene drobné živnostníky do záhuby, zákazníci ubývají

Pro mnoho malých podnikatelů jsou ceny elektřiny zcela zásadní. Ti, kteří je mají zafixované na delší dobu, ale zatím ve větších nesnázích nejsou. Podobně je na tom například Kateřina Návarová, která vede ve Vodňanech na Strakonicku malou čokoládovnu s názvem Čokoláda Navaro.

„Zdá se, že ani po uzavření nové smlouvy by to nemělo být až tak zlé. Více mě ale trápí drahý obalový materiál a další vstupy. Máme jediné štěstí, že dodavatel suroviny pro výrobu čokolády stále drží přijatelné ceny. Ale to nebude napořád. Stále držíme ceny co nejníže, ale u nových produktů budeme nasazovat vyšší částky,“ přiznává Návarová.

Úplného konce podnikání se zatím nebojí, ale sama vidí, že do problémů se dostala velká část podnikatelů v jejím odvětví.

„Skončil například náš největší dodavatel cukrářských pomůcek. Hodně se současná situace dotýká našich pekařských kolegů a obrovské problémy mají i cukráři, kteří omezují produkci některých druhů sladkostí či pečiva,“ doplňuje.

Za pravdu jí dává majitel rodinného Pekařství Nodes z Českého Krumlova Radek Nodes. Podle něj patří pekaři mezi ty, kteří doplácejí na drahé energie nejvíce.

„Pokud nám vláda nijak nepomůže, bude to pro nás likvidační, protože se současnými cenami plynu déle než do konce roku nevydržíme. Problém je také s elektřinou, kupujeme ji na spotovém trhu, kde se změny cen okamžitě odrážejí. Pokud se nesníží vstupní cena, nemá smysl ani rozdělávat pec,“ vysvětluje Nodes.

Situace se zatím dostala až tak daleko, že museli přestat vyrábět některé druhy pečiva. „Navíc nám začínají výrazně ubývat zákazníci. Zřejmě se snaží šetřit, kde se dá, a projevuje se to i na základních potravinách. Bezesporu se v tom odrazily i vyšší ceny našich produktů,“ připomíná Nodes s tím, že pekárnám se v posledních měsících skokově zvedly ceny cukru a dalších surovin.

Změny v poptávce i cenách vstupů sledují i řemeslníci pracující s kovem. Například táborskou firmu Malleo pod vedením Aleše Věnceka, jež je zaměřená na umělecké kovářství, trápí hlavně vyšší cena barev a oceli, která prudce podražila po začátku války na Ukrajině. Dodavatelé totiž namísto z východoevropského státu museli začít materiál shánět jinde.

„Naštěstí energie v mém případě nejsou tím hlavním problémem. Je ale výrazně znát, že poptávek podstatně ubylo. Stálí zákazníci sice zůstávají, ale ti noví nepřibývají. Už si mezi nimi nemohu vybírat a beru víceméně všechny. Nouzi o práci ale zatím ještě nemám,“ ujišťuje Věncek a dodává, že nyní je jediným plusem to, že nemusí žádného zájemce odmítat.

Truhláři jsou v klidu

Větší nesnáze se vyhýbají také řemeslníkům pracujícím v automobilovém průmyslu. Drobní opraváři a automechanici si totiž uvědomují, že i když budou ceny jejich služeb kvůli drahým dílům vyšší, auta se zkrátka používat nepřestanou. Zákazníci si tak dříve nebo později cestu do servisů vždy najdou.

„Nedá se čekat, že by ze dne na den přestali jezdit. Je však pravda, že jsem ceny musel lehce zvednout, za práci si ale říkám stále stejně. Nechci, aby lidé zdražování pocítili ještě více,“ vysvětluje táborský automechanik Karel Borkovec a doplňuje, že v době pandemie covidu pro něj byla situace daleko složitější. „Tehdy se doprava zcela utlumila a my jsme měli práce méně. Teď to pro nás není velké drama,“ říká.

V naprostém klidu mohou zůstat drobní živnostníci pracující se dřevem, o jejichž služby je stále enormní zájem, ačkoli cena dřeva atakuje rekordní hranice. Například truhláři vyrábějící na zakázku mají zpravidla dlouhou čekací dobu. Situace se tak za poslední roky významněji nezměnila. Zákazníci jsou podle truhláře Jiřího Horkého ze Dřítně na Budějovicku ochotní na výrobek počkat řadu měsíců.

„Lidé s vyšší cenou počítají, práce mám pořád hodně a rozhodně zájemců neubývá. Spíše se mi ale zdá, že v regionu chybějí truhláři, tím pádem nestíhám a některé zakázky musím odříkat. I díky tomu neočekávám, že by mi měli zákazníci ubývat,“ vysvětluje Horký. Zároveň dodává, že náklady na výrobu udržuje zatím nižší i díky tomu, že nemá žádného zaměstnance.