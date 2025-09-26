V Česku se objevila nová velmi nebezpečná droga. Kombinuje pervitin a fentanyl

  15:48aktualizováno  15:48
Na nespecifikovaném hudebním festivalu v Česku se objevila nová droga kombinující pervitin a fentanyl. Kvůli tomuto složení u ní hrozí vyšší riziko předávkování. Fentanyl mohou lékaři běžně předepsat na silnou bolest, například pacientům s rakovinou. V USA je droga příčinou statisíců úmrtí ročně kvůli předávkování, v Česku je fentanyl spojovaný za loňský rok z 15 úmrtími.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Fentanyl je syntetický opioid, jehož užití i v malém množství může vést k život ohrožujícímu předávkování. Riziko se výrazně zvyšuje při kombinaci s dalšími látkami s tlumivým účinkem, jako jsou alkohol nebo benzodiazepiny,“ uvedlo středisko.

Lidé, kteří užívají návykové látky, si podle něj příměsi v látce, například pervitinu, nemusí být vědomi. Hrozí neúmyslné předávkování. V případě podezření, například při extrémní ospalosti, potížích s dýcháním nebo ztrátě vědomí, středisko doporučuje zdravotnickou záchrannou službu.

Uživatelé drog by u sebe měli mít látku naloxon, neboli nyxoid, která dokáže rychle zvrátit účinky opioidů. „Pořídit si ho můžete v kontaktním centru nebo od pracovníka terénního programu,“ uvedlo centrum.

V Česku je podle policie droga získávána louhováním náplastí proti bolesti, ke kterým se uživatelé často dostávají přes oprávněné pacienty, a nebo únikem z farmaceutické distribuce. Fentanyl může být až padesátkrát silnější než heroin a stokrát silnější než morfin.

O výskytu nové návykové látky informovalo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti.

