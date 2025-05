Národní protidrogová centrála varuje, že nové drogy přinášejí smrt. I proto jim policisté říkají „smrtonoši“.

V chemických oblecích

Chemická jednotka hasičů, policisté ve speciálních oblecích a kriminalisté. Tak vypadal jeden z bytů v pražských Stodůlkách v minulém týdnu. Měly se v něm v pondělí večer nacházet nové drogy. Právě takový respekt policisté a hasiči z nových drog mají, že při jejich nálezu zasahují v chemických oblecích.

„Jsou to extrémně silné opioidy, klidně až třitisíckrát silnější než morfin. To znamená, že smrtelná dávka pro lidi, kteří drogy běžně neužívají, může být i jen několik málo mikrogramů. Pro někoho, kdo se s tou drogou nikdy nesetkal, může stačit pár drobků této krystalické látky, aby se předávkoval,“ varuje adiktolog Radek Jurnikl ze společnosti Sananim, která se věnuje prevenci před drogami.

I kontaktní centra pro drogově závislé mají z nových drog strach. Jurnikl popisuje, že právě kvůli nim rozdávají preventivně v ulicích narkomanům naloxon. „Což je látka fungující proti předávkování morfinem, heroinem nebo klasickým opiem,“ vysvětluje Jurnikl.

Před drogami opakovaně teď varují i policisté – ti protidrogoví před tím, co způsobují, kriminalisté před drogami, které lidé neznají. Právě kriminalisté vyšetřují smrt prvních dvou lidí a pátrají po tom, kde se extrasilné drogy na trhu vzaly.

„Jde o velmi silné a nebezpečné látky, smrtelnou intoxikaci může způsobit skutečně mikroskopické množství. Nitazeny, spirochlorphine nebo fentanyl a jejich deriváty jsou silné opioidy ze skupiny nových psychoaktivních substancí. Ta je charakteristická velkým počtem látek,“ popisuje mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová.

Policie se obává, co nastane dále. Zejména proto, že každý rok se objeví na trhu nová substance a deriváty, které v tu chvíli nejsou na seznamu návykových látek a musí je tam postupně přidávat.

Do Česka se nové druhy drog dostávají často z Číny nebo Indie. Lidé je objednávají na takzvaném darknetu, černé stránce internetu, kde se obchoduje s drogami či zbraněmi, nebo na sociálních sítích a doručit si je pak nechají zásilkovou službou.

Fentanyl získávají narkomani také z náplastí k tlumení bolesti u těžce nemocných pacientů. Zároveň se objevují padělané léky na bolest, nitazeny, které byly vyvinuty jako opioidní analgetika, jež ale kvůli extrémní síle, riziku závislosti a předávkování nebyly pro lékařské účely nikdy schváleny. Nitazen a spirochlorphine jsou až pětsetkrát silnější než heroin nebo morfium. Právě spirochlorphine je nebezpečný v tom, že po jeho požití může nastat zástava dechu a srdce.

Tuna nových drog

Policie v minulých dnech odhalila varnu nových drog, konkrétně klefedronu, také na Ostravsku. Při razii bylo zabaveno 953 kilogramů drogy se stimulačním účinkem a vysokou toxicitou. Na černém trhu by měla cenu přes 310 milionů korun.

„Klefedron patří do skupiny syntetických katinonů, které mohou velmi zdárně konkurovat kokainu či metamfetaminu,“ popsal šéf Národní protidrogové centrály Jakub Frydrych.

I on vidí v nových katinonech velký problém – při výrobě se jich dá za jediný cyklus vyrobit velké množství a rychle pozměnit jejich chemické složení tak, aby nešlo o zakázané látky. Laboratoře na výrobu těchto drog se v Evropě nejčastěji nacházejí v Nizozemsku, Belgii a Polsku.

Už nástup fentanylu přinesl v Česku řadu úmrtí po předávkování. Ročně na ně zemře okolo deseti lidí. „Někteří se fentanylem předávkují i záměrně, je to velmi jednoduché. Nové syntetické opiáty mají obrovský nástřel,“ řekl MF DNES Vojtěch, jeden z narkomanů, který se zdržuje v Praze na Smíchově. „Rizikové je, že ti to na ulici může prodat každý nebo třeba přimíchat do pika,“ dodal.

Anabolika i klefedron

Experti mají strach, že nové opioidy se budou šířit stejně rychle jako v minulosti klefedron, který se brzy dostal z velkých měst i do menších. Například kladenští kriminalisté už před dvěma lety řešili prodej klefedronu.

Když zadrželi kurýra přepravní firmy, který pro sebe a další dvě ženy sháněl extázi, kterou pak prodával, zjistili, že z pěti set zajištěných tablet byl ve dvou stech z nich klefedron. Zmíněná trojice si na Kladně rychle vytvořila odběratelskou síť a tablety distribuovala třiceti závislým.

Loni v červnu policie zadržela gang, který v posilovnách po celém Česku distribuoval anabolika a padělky oficiálních léčiv s hormonálním účinkem. Při razii policisté však podle mluvčí protidrogové centrály Lucie Šmoldasové vedle anabolik zajistili také kokain, mefedron či právě klefedron.