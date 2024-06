Kokain může zlepšit sex a umožnit velký byznys, říká psycholog. V politice podle něj „lítá“ už dlouho

Lidovky.cz: Jako člověka, který se celý profesní život věnuje problematice drog a jejich konzumaci, překvapuje vás výskyt kokainu v Poslanecké sněmovně?

Spíš bych byl překvapený, kdyby se to neobjevilo. Otázka je, proč se to začalo řešit ve smyslu politickém. Zajímavější jsou totiž ty věty kolem a celá ta hra než „koks“ jako takový. Už ale zřejmě není prokazatelné, kdo to byl. Sněmovna je obrazem celé společnosti a „koksu“ je mezi bohatšími – a sem tam i mezi chudšími, kteří si na to našetří – spousta. Vypovídá to také o tom, že kokain je sice celosvětově pokládán za riskantní drogu, ale také trochu drogu luxusní, statusovou.

Lidé si jím objektivně dokážou zlepšit život. Některým to vylepšuje sex, některým to umožňuje dělat velké byznysy, protože ostatní podnikatelé ho berou taky. Je to tak trochu móda a také tradice. Víme, že ve 20. a 30. letech byla v Praze spousta kokainistů. Historie kokainu je strašně dlouhá.

Lidovky.cz: Jde tedy o přirozený přívažek světa politiky a byznysu?



Odborník na drogovou problematiku a zakladatel Drop Inu Ivan Douda.

Je to realita a různí lidé mají nejrůznější důvody s „koksem“ začínat. Kromě toho je to obrovský byznys pro ty, kteří ho dodávají. Zároveň je to pro určité vrstvy jakýsi stmelující moment. Navzájem se pokryjí, neoznámí se, nedělají z toho drama.

Mimochodem, z některých výzkumů vyplývá, že když se kokain bere přiměřeně, určitou dobu ho lze brát rekreačně. Což platí o kdejaké droze, ale u kokainu je to prokazatelnější a historicky ověřenější. Skutečně bych za tím viděl spíše politiku než drogový problém.

Lidovky.cz: V České republice není užívání drog trestné, nemýlím se?

Ano, je to tak.

Lidovky.cz: Zato držení ano?

Tam je to otázka drženého množství. A pochopitelně, když se daruje nebo prodává dál, je to už úplně jiný příběh.

Lidovky.cz: Když tedy politici říkají, že se na požití drog nechají testovat, jak se tyto testy provádějí?

Záleží, která laboratoř by je dělala. Ovšem, když paní nebo pán X řeknou, že se klidně nechají otestovat na drogy, zřejmě si představují takový ten policejní test, kterým se ze slin dá orientačně zjistit, zda drogy požili, nebo ne. Tímto způsobem se dá zjistit po několika dnech. Když se ale počká týden či deset dní, samozřejmě se nic nenajde.

Sice neznám poslední výzkumy, ale vím, že ve hře je také testování z vlasů či jiných částí těla, kde by se mohl ukládat. Tedy, otázka pro toho, kdo se chce nechat testovat na drogy, je, jakým testem.

Lidovky.cz: Testuje se ale také, jaká droga se ve sněmovně vlastně nalezla a její koncentrace?

Nevím, jaké množství je třeba mít pro test koncentrace a jak je to spolehlivé. Totiž, když jsou to jen drobné stěry, téměř prázdný pytlík nebo papírové psaníčko, nevím, zda to stačí na nějakou kvalitativní analýzu. Neznáme zkrátka detaily.

Podle mě je skutečně důležitý politický tanec kolem. Z těch bohatých, kteří do toho jdou, si to drtivá většina zatraceně dobře pohlídá. Ale někdo samozřejmě může ulétnout. Zajímavá byla replika myslím někoho od Pirátů o tom, že tohle se ví už dlouho a že to tam lítá. Ano, v těchto vrstvách to lítá už opravdu dlouho.

Existují známí podnikatelé, kteří se pohybovali mezi sebou ve skupině. Říkalo se jim kmotrové, i když ani nemuseli dělat něco negativního. Byli hodně propojení s politiky a tyto vrstvy se mohly velmi hezky ovlivnit. Při společných diskuzích, sedáncích a kšeftech přátelská nabídka „šňupečku“ mohla také hrát roli. Diplomaté mají povoleno pít v pracovní době v práci alkohol. Podobné to mohlo být na této scéně také.