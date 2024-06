Za obtěžování a pokus o vraždu školačky si muž odsedí šestnáct let vězení

Krajský soud v Brně poslal obžalovaného Františka Oláha do vězení na šestnáct let. Uznal ho vinným, že loni v září v brněnských Židenicích v části Juliánov poblíž tamní základní školy vytáhl nůž a bodl do krku jednu ze školaček, které v té době ještě nebylo ani patnáct let. Dívka skončila na jednotce intenzivní péče. Muž byl v době činu pod vlivem drog.