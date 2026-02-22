Symbol války nevydržel v Ústí ani den. Maketu dronu někdo poničil i v Táboře

Model zničil člověk, který se kolem něj pohyboval celý den, uvedla Kvapilová. Zřejmě ho maketa popudila, neboť při svém posledním návratu na dron skočil a poničil ho.
Podobná situace nastala i v Táboře. Neznámý pachatel tam poničil jedno z křídel ruského dronu. „Vzhledem k tomu, že poničení není tak výrazné, to nebudeme řešit,“ řekla budějovickému serveru Kristýna Kvapilová za organizaci Dárek pro Putina, která nechala makety instalovat jako připomínku čtvrtého výročí ruské invaze na Ukrajině.
Přítomný dohled z iniciativy nestihl v Ústí nijak zakročit, popsala situaci Kvapilová. S podobným jednáním ale organizátoři počítali. Kvapilová dodala, že čin odráží současnou náladu v české společnosti.
U makety ruského dronu Šahíd se podle serveru Deník.cz scházely přes den skupiny lidí, z nichž většina s instalací souhlasila. Některé diskuse nicméně vyústily ve slovní rozepře.
Organizace Dárek pro Putina nechala vyrobit celkem 17 kusů maket. Ty byly během víkendu umístěny na 17 velkých náměstích po celé republice.
Konstrukce z kompozitního plastu se železnou výztuhou váží přibližně 40 až 50 kilogramů, výroba trvala zhruba měsíc a půl. Některé drony mají později zamířit do muzeí, o jiné projevili zájem soukromí sběratelé, ve hře je i případná dražba.
Organizátoři modely instalovali v noci na sobotu, k vidění budou do neděle 23. února.