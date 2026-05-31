„Někde jsem to četl.“ Radim Fiala obvinil prezidenta Pavla z výzvy k útoku na Rusko

  14:36aktualizováno  14:36
Do úzkých se dostal poslanec Radim Fiala, který v debatě prohlásil, že prezident Petr Pavel měl po tomto incidentu vyzvat k raketovému útoku na Rusko. Když byl moderátorkou konfrontován, kde takové informace vzal, nedokázal zdroj specifikovat. „Já to někde četl, nevím kde,“ podotkl na svou obhajobu Fiala.
Předseda poslanců SPD Radim Fiala v Partii Terezie Tománkové (5. června 2022). | foto: CNN Prima NEWS

Prezident Petr Pavel na bezpečnostní konferenci Globsec (22. května 2026)
Tomio Okamura a Radim Fiala (na snímku) oba za SPD po schůzce s prezidentem...
Bavorský premiér Markus Söder (CSU) jednal s prezidentem Pavlem v rámci...
Šéf poslanců a místopředseda SPD Radim Fiala před koaličním jednáním (2. března...
„Paní moderátorko, já se chci nejdřív zeptat na to – já jsem četl, že pan prezident řekl něco jiného. Nevím, jestli to nebyl nějaký jiný prezident, ale pan prezident Pavel řekl, že by mělo NATO okamžitě odpovědět nějakým raketovým útokem na Rusko,“ prohlásil v živém vysílání Radim Fiala.

Moderátorka Terezie Tománková však nenechala poslance SPD dlouho spekulovat. Záhy ve studiu přečetla celé oficiální znění Pavlova prohlášení k dopadu ruského dronu na rumunské Galați. Žádné takové výzvy k raketovým úderům ani agresi vůči Moskvě v něm samozřejmě nebyly.

Šéf poslanců SPD se však nenechal rozhodit a dál trval na svém. „Já se omlouvám, ale jestli někdo chce útočit na Rusko...“ pokračoval Fiala, dokud ho moderátorka nekorigovala s tím, že žádné takové prohlášení nemá k dispozici.

Fiala se nakonec z argumentační pasti pokusil vyjít výzvou ke smíru. „Já si myslím, že by se čelní představitelé měli snažit o to, aby ten konflikt už skončil. Zastavme to,“ uzavřel svou řeč.

„Já to někde četl, nevím kde,“ ukončil pak na závěr bloku.

Summit v Ankaře a obranné výdaje

Debata pokračovala debatou o červencovém summitu NATO v turecké metropoli. Kritikou na adresu premiéra Andreje Babiše pak nešetřil poslanec Jan Lipavský, který poukazoval na blížící se diplomatická jednání. „Pan Babiš si to teď vyžere v Ankaře. Vy dáváte peníze na blbosti, ale na ty důležité věci ne,“ opřel se do vládních výdajů na bezpečnost.

Proti tomu se ohradil ministr spravedlnosti Jeroným Tejc. Podle něj je kritika nespravedlivá a kabinet dělá v oblasti obrany „maximum“. Tejc upozornil, že nelze po vládě požadovat vyrovnaný rozpočet a zároveň navyšování prostředků na obranu.

Lipavský však trval na tom, že české diplomacii v současné krizi chybí jasná koncepce, a to i v souvislosti s případnou účastí prezidenta Pavla na summitu v Turecku. „Potřebujeme více klidu a rozvahy v zahraniční politice,“ zdůraznil Lipavský s tím, že premiér Babiš podle něj dělá zásadní rozhodnutí příliš „intuitivně“.

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

