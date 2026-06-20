Velká cena se na Masarykův okruh vrátila po roce, trvá od pátku do neděle. Loňský ročník navštívilo zhruba 220 tisíc lidí.
„Pilotům dronů připomínáme bezletovou zónu nad okruhem. Včera došlo k jejímu porušení. Dohledali jsme pilota a jeho dron zajistili. Přestupek oznámíme na Úřad civilního letectví,“ uvedli policisté.
V pátek, kdy byly tréninky, kolem okruhu parkovalo podle odhadu policie 1420 osobních aut a 550 motorek. O den později už policisté napočítali 3 220 aut a 1 250 motocyklů. Největší dopravní nápor očekává policie v neděli, což je hlavní den závodů. Zatěžkávací zkouškou tradičně bývá večerní odjezd fanoušků po skončení závodů.
Situace ohledně parkování je lepší než vloni
„Doprava je oproti loňsku výrazně klidnější. Na žebětínském parkovišti v kempu u hasičů zbývá ještě 30 volných míst. Minulý rok byla plocha plně obsazená krátce po osmé hodině ráno,“ uvedli v sobotu v 9:40 strážníci. Návštěvníky vyzvali, aby sledovali dopravní značení, protože se může kvůli aktuální dopravní situaci měnit. Situace na silnicích v okolí okruhu byla mezi devátou a desátou dopoledne bez komplikací.
„Upravuje se vždy i pro dobu příjezdů a odjezdů. Je dobré připravit si k prokázání vstupenky i oprávnění k vjezdu a parkování. Důležité je, aby řidiči respektovali pokyny nejenom hlídek, ale také pořadatelů. Mají nejlepší přehled o dění a čerstvé informace,“ sdělili strážníci.
Kromě usměrňování dopravy se zabývali také několika dopravními přestupky. „Například u Ostrovačické ulice zaparkoval řidič jeepu přímo v lese. Hlídka ho objevila během kontroly a čeká ho správní řízení kvůli podezření z lesního zákona,“ informovali strážníci.
Kolapsy z horka
Dopravní podnik města Brna už dříve vyzval návštěvníky, ať prioritně využijí hromadnou dopravu. Hlavní přestupní terminál je u nemocnice v Bohunicích. Informace o mimořádných linkách hromadné dopravy jsou na webu dopravního podniku, přehled o poloze parkovacích ploch poskytuje web Automotodromu Brno.
Z terminálu u nemocnice vyjíždějí autobusy speciální linky C co chvíli. „Jezdíme takzvaně na komfort. Většina cestujících obvykle sedí, stojí jich jen několik,“ poznamenal provozní ředitel dopravního podniku Jan Seitl. Cesta k okruhu vozům zabírá lehce nad 15 minut, nikde po trase se nezdržují.
I v sobotu teploty na okruhu překročily třicítky, zhruba do 15 hodin záchranáři ošetřili 65 návštěvníků. Osm lidí umístili do jejich speciálního stanu na lůžka. „Jednalo se převážně o kolapsy zřejmě kvůli horku, dále o interní stavy, chronické bolesti a drobná poranění. Řešili jsme třeba i popáleniny způsobené při grilování nebo jsme pomáhali po bodnutí hmyzem,“ upřesnila mluvčí záchranné služby Michaela Bothová.
Kvůli vysokým teplotám záchranáři apelují na návštěvníky, aby hodně pili a chránili se před sluncem.