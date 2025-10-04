Drony nad pražským letištěm se nepotvrdily. Opatření však pokračují

Policie v noci nad pražským Letištěm Václava Havla nezaznamenala žádné drony, které v pátek během dne nahlásil anonym. Bezpečnostní opatření sice pokračují, ale relevance hrozby každou další hodinou klesá. Po osobě, která o blížících se dronech informovala, policie pátrá. Provoz letiště není omezen.
Do rozsáhlého bezpečnostního opatření kvůli anonymní výhrůžce drony na letišti se zapojilo velké množství policistů a odstřelovačů, kteří spolupracují i s armádou, uvedla policie v pátek večer.

„V průběhu noci osoba ještě volala, nicméně v avizované časy jsme žádné drony neobjevily. V opatření na letišti ještě bude pokračovat, s každou další hodinou je však relevance informace nižší a nižší. Současně intenzivně pátráme po volajícím,“ informovala policie dnes ráno na X.

Drony nad letištěm v Mnichově

Německá spolková policie v sobotu potvrdila dva případy zpozorování dronů nad letištěm v Mnichově. Drony byly spatřeny v pátek před 23:00 v oblasti severní a jižní dráhy, uvedl podle agentury DPA mluvčí policie.

Provoz letiště byl kvůli spatření dronů omezen již kolem 21:30 a posléze zcela přerušen. Desítky letů byly zrušeny či odkloněny na jiná letiště. Omezení se dotklo přibližně 6 500 cestujících. Kvůli opakovanému zpozorování dronů letiště zastavilo provoz už ve čtvrtek pozdě večer.

Incidenty s drony řešily v posledních dnech i další země. Například v noci na dnešek přeletěly drony nad vojenskou základnou v belgickém Elsenbornu nedaleko hranic s Německem.

Minulý týden byl kvůli dronům krátce přerušen provoz na letišti v dánském Midtjyllandu, o den dříve ze stejného důvodu tři hodiny nefungovalo letiště v severodánském městě Aalborg a na začátku minulého týdne pozastavila provoz letiště v Kodani a v Oslu.

