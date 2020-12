Drony mohou od silvestra do oblak jen s registrací. Jejich majitelé budou muset absolvovat školení a složit test

Praha „A od roku 2023 se budou registrovat i létající draci,“ napsal v diskusi na Facebooku uživatel Lubomír. V nadsázce reagoval na nové povinnosti, které se vztahují na majitele dronů. Právě jim k 31. prosinci vyvstane povinnost zaregistrovat svého létajícího miláčka na Úřadu pro civilní letectví (ÚCL). Pravidlo platí pro všechny, kdo létají s drony o váze vyšší než 250 gramů. Nejde o jediné kritérium.

Registrovat se musejí také všechny drony s kamerou, která není dětskou hračkou. Podobně regulace dopadne na provozovatele komerčních bezpilotních prostředků a na specifické případy, kam spadají drony, které překračují některé ze standardů „běžných“ kategorií létajících prostředků.



Co bude muset majitel splňovat? Kromě registrace na webu ÚCL musí absolvovat online školení a úspěšně složit znalostní test. Očekává se, že se nová povinnost v Česku dotkne více než 50 tisíc lidí.

Pro leckoho, kdo pod vánočním stromkem rozbalil dárek v podobě dronu, bude mít radostný nález ještě úřední dohru. Stále více se zahušťující provoz ve vzduchu si vyžádal přísnější unijní pravidla. Možnost zaregistrovat svůj dron na internetových stánkách Úřadu pro civilní letectví (ÚCL) se majitelům otevřela už 4. prosince.

Od 31. prosince budou všechny bezpilotní prostředky rozděleny do tří kategorií – otevřené, specifické a certifikované. Do první spadají všechna zařízení, jejichž váha se pohybuje v rozmezí 0,25 a 25 kilogramů (to platí i pro lehčí zařízení vybavené kamerou). Majitel daného dronu po absolvování online školení a testu může létat při vizuálním kontaktu se strojem nejvýše 120 metrů nad terénem. Dále musí dodržovat dostatečný odstup od lidí a obytné zástavby. Nesmí létat nad zakázanými prostory, jako jsou jaderné elektrárny či Pražský hrad. Zakázané je také pořizování fotek a videí lidí bez jejich předchozího souhlasu.

Cílem školení i testu je především to, aby se provozovatelé seznámili s pravidly, která se týkají dronů. Otázky, je jich celkem 40, v testu pokrývají témata jako například bezpečnost létání, vzdušný prostor, provozní postupy, předpisy i pravidla letectví. Na absolvování testu je hodina.

Celý proces registrace je zdarma. Týká se to online výcviku, přezkoušení pilotů, registrace pilotů a provozovatelů, přidělení registračního čísla i vydání dokladu o absolvování výcviku. Provozovatel následně získá unikátní identifikační číslo, kterým označí všechny své drony. Za provozovatele mladšího 18 let může registraci provést jeho zákonný zástupce.

Vyšší liga

Specifická kategorie provozu pamatuje na majitele dronů, kteří potřebují překročit některý z limitů otevřené kategorie. Po registraci je vyžadovaná analýza celkových rizik letu dronu (tzv. „SORA“), které musí ÚCL dát zelenou. Existuje také možnost získat dlouhodobé oprávnění.

Nejvyšší kategorie zvaná certifikovaná počítá s využitím dronů například v civilní dopravě pomocí bezpilotních prostředků.

Pro registraci ve specifické a certifikované kategorii je nezbytná osobní návštěva ÚCL.

Regulace dronů reaguje na jejich snadnou dostupnost a raketový nárůst. „Nový systém se zavádí především kvůli zvýšení bezpečnosti i zpřehlednění provozu a důležité je, že platí pro všechny členské státy EU stejně. Registraci a školení zpřístupňujeme provozovatelům online a pokračujeme tak dalším krokem v postupné digitalizaci agend ministerstva dopravy,“ uvedl v prosinci Karel Havlíček (za ANO), vicepremiér a ministr dopravy.

Kvůli novým pravidlům spustilo Řízení letového provozu kampaň nazvanou Létej zodpovědně. V průběhu roku 2021 se očekává další zpřísnění podmínek pro létání dronů. V budoucnu by tak měla být možná i dálková identifikace všech dronů. Tou se rozumí, že účastníci letového provozu budou moci zjistit informace o aktuálním letu dronu podobně, jako tomu je například u dopravních letadel.