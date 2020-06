Druhá vlna přijde v průběhu léta, říká epidemiolog Maďar. Obavy má z návratu dovolenkářů z ciziny

Praha Karviná se roušek ještě nezbaví, v Praze bych je nechal v MHD, říká epidemiolog Rastislav Maďar, šéf pracovní skupiny pro rozvolňování.

Lidovky.cz: Je možné, že do Česka přijde druhá vlna koronaviru?

Ano, je pravděpodobné, že druhá vlna přijde v průběhu léta, že se nám do podzimu nepodaří stlačit koronavirus na nulu. Teď je ale hodně důležité, abychom zastavili komunitní šíření viru, jako například na Liberecku. Nicméně orgány veřejné ochrany zdraví a hygienické stanice jsou připravené.



Lidovky.cz: Zmínil jste jedno z ohnisek nákazy. Co Karviná, jak hodnotíte situaci tam, je důvod k obavám, že se nákaza rozjede více?

Když se podíváme na počet případů v Karviné, tak většina z nich je bezpříznaková a pochází z hornické komunity nebo z okolí rodiny, jedná se o určité homogenní ohnisko nákazy. Přírůstek dvě stě za den nás nemusí znervózňovat, pokud je to z epidemiologického hlediska přírůstek nerizikový a pokud je v oblasti známé nákazy; pak je nárůst způsoben aktivním vyhledáváním a testováním lidí. Horší varianta by byla, kdyby se nám tu najednou začaly objevovat červené body na mapě, tedy že by se rozhořela nová ohniska nákazy.

Lidovky.cz: To se může stát?

Například v květnu jsme měli strach, když se otvíraly hranice. Protože horší by bylo, kdyby nám přibyl nový počet případů kvůli tomu, že se vrátí desítky cestovatelů nakažených z ciziny a každý by ve svém regionu založil nové ohnisko nákazy.

Lidovky.cz: A to se zatím neděje, i když lidé za hranice cestují…

Ano, ale vidíme, že úplně davy se do ciziny nehrnou. Náběh je postupnější, pomalejší. Samozřejmě obavy pořád máme, zejména když by v červenci či v srpnu vyjelo za hranice půl milionu lidí a zlomek z nich by se vrátil nakažených. I ten zlomek bude stačit k tomu, že se situace v Česku může dramaticky zhoršit. Nicméně věříme, že máme mechanismy nastavené tak, aby se tady koronavirus nerozjel, a také věříme, že se lidé budou chovat nadále opatrně.

Lidovky.cz: Je ale možné, že ne všichni…

Pokud se tak chovat nebudou, tak dopad pocítí nejen oni, ale i jejich nejbližší. Přitom prevence je jednoduchá a hlavně velmi důležitá. Ten, kdo má příznaky nemoci, by rozhodně neměl chodit mezi lidi, protože může svému okresu nebo obci přivodit vznik ohniska. Nakazily by se desítky lidí – ne přímo od něj, ale jak se to bude násobit v čase, může tím způsobit, že uvolňování se promění, jak my říkáme, v antirozvolňovací opatření.

Lidovky.cz: Co to znamená?

To znamená, že se něco povolí a zase se to stáhne zpět. Máme několik pilířů antirozvolňovacích opatření: základní jsou dezinfekce rukou – ta by nám měla stále zůstat –, roušky, dodržování vzdálenosti či zákaz shlukování osob. Pokud by nastala taková situace, která by vyžadovala antirozvolňovací metodu, tak se můžou postupně zavádět pravidla jako deset metrů čtverečních na osobu ve vnitřních prostorách – to se týká hradů, zámků, galerií – a potom, kdyby to nefungovalo, zase se sáhne k povinnému dodržování rozestupů metr a půl. A tak by se postupovalo zase opačným směrem. To by nastalo, kdyby se někde razantně zhoršila situace, ale snad to nebude potřeba.

Lidovky.cz: Prvního července dojde k dalšímu rozvolnění. Nemáte obavu, že sundání roušek například v MHD by mohlo druhou vlnu vyvolat?

My věříme, že ne, a za stávající epidemiologické situace si to můžeme dovolit. Tam, kde si to dovolit nemůžeme, roušky zůstanou.

Lidovky.cz: Dá se očekávat, že opatření zůstanou například v Karviné. Co Praha, kde nakažených stále přibývá, ani ta se roušek nezbaví?

Finální stanovisko bude k dispozici na základě expertních rad do tohoto pátku. Osobně bych to v Praze udělal tak, že roušky si zatím ponecháme v MHD. Myslím si, že by nemusely být nezbytně nutné ve vnitřních prostorách.

Lidovky.cz: Takže by uvnitř nebyly povinné?

Možná se bude ještě debata vyvíjet tím směrem, jestli by roušky měli mít jenom poskytovatelé nějakých služeb, kteří se mohou nakazit od nějakého klienta a následně virus předat na desítky dalších. Ale já osobně bych to neviděl tak, že by všichni ve všech vnitřních prostorách museli roušku mít. Ale samozřejmě na Karvinsku je to trochu jinak, tam to bude určitě přísnější, protože když si to propočítáme na počet obyvatel, je tam situace horší než v Praze.

Lidovky.cz: Jak je to tedy v Praze?

V Praze nám to taky trošku doutná, ale zatím to není masivní šíření. Kolegové z hygienické stanice hlavního města zatím uvádí, že situace je plně pod kontrolou a není důvod k panice, s čímž souhlasím, my ten pocit máme taky. Ale je to stále o tom, aby lidé dodržovali prevenci, roušky, vzdálenosti, neboť nikdo neví hodiny, kdy a jak se může nakazit.

Lidovky.cz: Karviné se další rozvolňování tedy určitě týkat nebude…

S největší mírou jistoty je pravděpodobné, že se tamější situace během týdne nezlepší, a my naopak musíme ještě více zintenzivnit testování, abychom odhalili další potenciální doutnající řetězce přenosů, které se odehrávají bezpříznakově někde v populaci. Karvinsko si nyní vyžaduje naši pozornost a vyžaduje si z objektivních důvodů přísnější opatření.