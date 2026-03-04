Poslanci projednají rozpočet. Koalice chce přidat na sport či program MEDEVAC

Dalších 50 milionů korun mají dostat navíc organizace, které pracují s dětmi a mládeží, a 120 milionů korun chce vládní koalice přidat na zdravotně humanitární program program MEDEVAC.
„Ještě budu chtít 100 milionů na protidrogovou problematiku, abychom se dostali na rozpočet minulého roku,“ řekl v pondělí po jednání vlády premiér a předseda ANO Andrej Babiš.
Další návrhy, zejména ty od opozice, nemají velkou naději na úspěch. Do sněmovního systému zatím opoziční poslanci vložili návrhy v celkovém objemu přes 70 miliard korun.
Již dříve koalice ANO, SPD a Motoristů sobě prosadila ve Sněmovně při prvním čtení rozpočtu schodek 310 miliard korun. Ten už poslanci měnit nemohou.
Například TOP 09 chce ušetřit v celkových výdajích 64 miliard korun a přidat 21 miliard korun ministerstvu obrany.
Není ospravedlnitelný důvod pro to, aby výdaje na obranu a bezpečnost stagnovaly, řekl Pavel
Posílení výdajů na obranu podporují i další opoziční strany a v úterý to před poslanci podpořil i prezident Petr Pavel.
„V Evropě zuří největší válečný konflikt za posledních 80 let. Na první pohled se odehrává zdánlivě daleko od našich hranic. Ve skutečnosti se nás ale bezprostředně dotýká,“ apeloval na poslance Pavel.
„Dnes není jediný ospravedlnitelný důvod pro to, aby výdaje na obranu a bezpečnost stagnovaly. Naopak, je dostatek zásadních důvodů, aby adekvátně rostly. V tomto ohledu – jako vrchní velitel ozbrojených sil a také jako český prezident, kterému leží na srdci především bezpečnost našich občanů a suverenita naší země – apeluji na vaši odpovědnost. Posilování naší obrany není příprava na válku, ale naopak cesta pro zajištění míru,“ prohlásil prezident.
O všech návrzích, které poslanci ve středu ve druhém čtení přednesou, bude Sněmovna jako celek hlasovat za týden ve středu, kdy bude definitivně schvalovat rozpočet.
Tiskové konference stran před jednáním