Koalice ANO, SPD a Motoristů se dohodla na přesunu dvou miliard korun ve prospěch zemědělství na úkor ministerstva životního prostředí. Další převody se mají týkat sportu či kultury.
Přesuny peněz v návrhu rozpočtu požaduje ale především opozice, jejíž poslanci už podali několik desítek návrhů.
Opoziční návrhy ale koalice, která se opírá o 107 poslanců ANO, SPD a Motoristů sobě plus o nezařazeného Davida Pražáka, který byl zvolen poslancem na kandidátce hnutí ANO, nepodpoří.
Šéf opoziční TOP 09 Matěj Ondřej Havel nabídl v úterý premiérovi Andrejovi Babišovi hlasy svých poslanců, pokud bude chtít přidat více peněz v rozpočtu na obranu.
„Pokud bude chtít navýšit výdaje na obranu, my ty hlasy prostě poskytneme,“ řekl Havel na tiskové konferenci TOP 09.
„Obranyschopnost naší země, to je přece mnohem víc než nějaké politické handrkování v rámci Poslanecké sněmovny nebo Parlamentu nebo české politické scény,“ prohlásil Havel.
„Jsme připraveni se o tom bavit, ale k tomu jednání musí být dva,“ dodal předseda TOP 09 s tím, že už rok marně nabízí premiérovi jednání o takové podpoře.
Vyváženější zastoupení žen nebo mužů ve vedení velkých společností
Ještě před projednáváním návrhu rozpočtu bude Sněmovna schvalovat návrh týkající se vyváženějšího zastoupení žen nebo mužů ve vedení velkých společností.
Novela o podnikání na kapitálovém trhu předpokládá, že velké firmy s akciemi na burze by měly mít v dozorčích a správních radách nejméně 40 procent žen, nebo by jich v představenstvu i radách měly mít dohromady aspoň 33 procent. Platilo by to i pro muže, pokud by se ve vedení ocitli v menšině. Návrh vychází z evropské směrnice.
Tiskové konference ve Sněmovně: