Přichází vlna druhých dávek vakcín a nával na očkovací centra. Co to znamená pro dvacátníky a třicátníky?

PRAHA „Přibližně šest týdnů budeme očkovat téměř výhradně druhou dávkou,“ píše se v upozornění na stránkách berounské Rehabilitační nemocnice. Takřka úplné embargo na první dávky trvá od 21. května a skončí tak na sklonku června. V razantním omezení startovacích dávek vakcín proti covidu zřejmě v Berouně nebudou sami, matematika očkovací kampaně je totiž neúprosná.

Interval mezi vpichem první a druhé injekce je u nejčastěji používané látky od Pfizeru 42 dnů. Jinými slovy to znamená, že většina z více než 38 tisíc očkovaných první dávkou letos 14. dubna si pro tu druhou šla právě ve středu. A jelikož tempo očkování od té doby už jen zrychlovalo, budou se pravidelně zvyšovat i nároky na počet vakcín pro druhé dávky.



Dodávky vakcín do Česka zatím nemají pevný harmonogram; není tak jasné, kdo dostane kolik dávek třeba na červenec. Jisté naopak je, že druhé injekce mají přednost.



Jenže letní cestovní horečka se začíná po ubíjejících časech lockdownu opět rozjíždět a klíčovou proměnnou bude pro dovolené právě očkování. Být kompletně vakcinovaný totiž pro člověka znamená volnou vstupenku do většiny zemí.



Čekání na nápor

Zpomalení tempa očkování v kombinaci s intervalem šesti týdnů mezi dávkami může pro mnohé cestovatele znamenat, že osvědčení o ukončeném očkování můžou dostat až koncem léta.

„Podíl druhých dávek se u nás zvyšuje každým týdnem,“ potvrdila pro Lidovky.cz Veronika Plachá, mluvčí Fakultní nemocnice Brno, jež zajišťuje chod zatím celorepublikově nejrychleji očkujícího centra na brněnském výstavišti.

S náporem počítají i v největším pražském centru v hale O2 Universum, které má pod správou Ústřední vojenská nemocnice. Její mluvčí Jitka Zinke pro Lidovky.cz uvedla, že od půlky června se do fronty zařadí druhé dávky. Ty se, na rozdíl od těch prvních, odsunout nedají. Proto v centru s maximálním možným objemem až deset tisíc lidí denně plánují zásadně navýšit kapacity.

Objem naopak zřejmě naplní v Brně. „Termíny na první dávky už budeme otevírat jen podle toho, kolik vakcín nám zbude po odečtení těch druhých,“ vysvětlila plány Jihomoravanů Plachá.

„První dávky se nám oproti minulým týdnům zpomalují už teď,“ řekl webu Lidovky.cz jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS). Jako jednoznačnou příčinu určil příliv druhých dávek. „Upozorňoval jsem na to už dlouho. Logicky k tomu musí dojít,“ doplnil.

Pokud uvažujete nad tím, zda by se vás zpomalení očkovací kampaně dotklo, stačí k ruce vzít kalendář. Spadáte-li například do skupiny do 30 let, registrovat se k očkování budete moci nejdříve příští týden v úterý.

I kdybyste zázrakem proklouzli systém hned první den a termín první dávky dostali hned na 2. června, vpraví vám do těla druhou dávku 14. července. S největší pravděpodobností ale budete muset na termín ještě počkat, tím spíše, že v systému před vámi budou mít přednost všichni ze starších kategorií. A jak už bylo zmíněno výše, tak termínů pro „prvovakcináře“ bude kvapem ubývat.

Odkládáte-li však letní cestu za exotikou či jen prostě po Evropě třeba na půlku září, dokud ještě rtuť teploměru nezačne nevyhnutelně klesat, měli byste dostat první dávku nejpozději čtvrtého srpna. Pak už se na zlatou cestovní průkazku v podobě zkompletovaného covidpasu nemůžete spolehnout.



Vrchol přijde 24. června

Problém přitom neleží ani tak v kapacitách center, které mají v hojných počtech ještě rezervy. Potíž je s počtem dávek, které by do Česka měly v dohledných týdnech dorazit. Na dotazy serveru Lidovky.cz, jak to s vakcínami bude, ministerstvo zdravotnictví do uzávěrky textu nereagovalo. Popsaný trend je však i tak zřetelný z čísel, která čerpá od Ústavu zdravotnických informací a statistiky projekt ČVUT s názvem OpenDataLab. Ten ve sjednocující statistice ukazuje, že výkyvy v kapacitách se liší podle toho, zda si jde člověk nechat píchnout první, či druhou dávku.

Na první pohled to tak nemusí vypadat. Kapacity pro celou republiku včera vykazovaly 58 759 prvních dávek a 25 995 dávek druhých. Větší výpovědní hodnotu má však porovnání s předchozím týdnem: kapacita prvních dávek se snížila téměř o 10 tisíc, u druhých naopak narostla o více než 18.

Navíc platí, že „vakcinačně silné“ věkové kohorty si pro vakcínu napodruhé teprve půjdou. Skutečnou špičku bychom měli zažít 24. června. V toto datum to totiž bude přesně 42 dní od rekordního 14. května, kdy první dávku dostalo přes 83 tisíc lidí.

Záleží i na výrobci vakcíny

Jak moc může včasné podstoupení očkování pomoci při překročení hranic, napovídá už jen přehled pro cestování do okolních zemí, jež má na svých stránkách české ministerstvo zahraničí.

Třeba Německo vyžaduje potvrzení o úplné vakcinaci. „Očkování musí být uzavřené a od podání poslední očkovací dávky musí uběhnout minimálně 14 dní,“ doplňuje ještě podmínku. Pokud tedy jdete na první dávku první červnový den, máte vstup do Německa bezpečně garantovaný až 27. července. K tomu je ještě nutné svůj příjezd předem nahlásit skrze web.

O něco benevolentnější jsou ve Slovinsku, rozlišují ale mezi výrobci vakcín. Slovincům stačí i jedna absolvovaná dávka, ptát se ale budou, od jakého výrobce byla. Pokud jste dostali Pfizer, máte volný průchod sedm dnů od druhé dávky, ale například u AstraZeneky vám budou stačit už tři týdny od té první. Ještě 14 dnů musíte počkat po druhé várce od Moderny.

Nejvstřícnější jsou Maďaři, kterým stačí jednoduše první aplikovaná dávka. Naopak v Polsku se karanténě nebo nutnosti negativního testu vyhnete jen v případě, že máte už obě dávky za sebou.

Nejspletitější pravidla nastavili v sousedním Rakousku. V rámci dvoudávkových vakcín musíte být alespoň 22 dnů po první dávce, nebo obecně kdykoliv po té druhé. Lhůta 22 dní platí pro vakcíny, jako je ta od firmy Johnson & Johnson, která je jednodávková.