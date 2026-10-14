O víkendu pro Blesk Zeman řekl, že ve druhém kole senátních voleb nechce jít volit. Podle svých slov nemá komu dát hlas. Stejně tak se Zeman rozhodl v roce 2020.
Výsledky senátních voleb 2026
Nyní to prostřednictvím svého mluvčího Jana Nováka pro iDNES.cz potvrdil. „Opakuji, co jsem učinil už v minulosti. Šel jsem ke komunálním volbám i volbám senátním v prvním kole. Protože kandidát do Senátu, pro něhož jsem hlasoval, nepostoupil do druhého kola, toho se nezúčastním,“ uvedl Zeman s tím, že variantou by bylo vhodit do volební urny prázdnou obálku. „To by však bylo prázdné gesto,“ dodal.
Zeman na Kladensku podporoval kandidáta hnutí ANO Aleše Gerlocha, ten se však do druhého kola neprobojoval. Postoupila tam stávající senátorka Adéla Sucharda Šípová, která kandiduje za koalici STAN, Pirátů, Zelených a SEN, a kandidát ODS pedagog Petr Paták.
Hned v prvním kole senátních voleb si uzmulo vítězství pět kandidátů – Jan Grulich (TOP 09), Jan Sobotka (STAN), Tomáš Fiala (Naše Česko), Jan Grolich (KDU-ČSL) a Zbyněk Linhart (STAN). Pětice zvolených senátorů už v prvním kole je vyrovnaný rekord voleb, rozhodne se ještě o 22. Celkovými vítězi jsou Starostové se 14 senátory nebo finalisty.